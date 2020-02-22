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Elektronik atık toplayana bilet bedava

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.02.2020 12:17 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi, elektronik atıkların çevreye verdiği zararı engellemek, çocuklara çevreyi koruma bilinci kazandırmak için “Elektronik Atıkları Topluyoruz, İsfanbul Tema Park’a Gidiyoruz” sloganıyla bir kampanya başlattı.Eyüpsultan ilçesinde bulunan okulları kapsayan ve sıfır atık çalışmaları kapsamında 14 Kasım 2019 - 1 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenen kampanyada, en çok elektronik atık toplayan okullara İsfanbul Tema Park bileti hediye edilecek.

Eyüpsultan Belediyesi, elektronik atıkların çevreye verdiği zararı engellemek, çocuklara çevreyi koruma bilinci kazandırmak için “Elektronik Atıkları Topluyoruz, İsfanbul Tema Park’a Gidiyoruz” sloganıyla bir kampanya başlattı.
Eyüpsultan ilçesinde bulunan okulları kapsayan ve sıfır atık çalışmaları kapsamında 14 Kasım 2019 - 1 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenen kampanyada, en çok elektronik atık toplayan okullara İsfanbul Tema Park bileti hediye edilecek. Bu kampanya ile birlikte ilçedeki elektronik atıklar öğrenciler vasıtası ile okullarda toplanacak. Bu sayede çok değerli olan elektronik atıklar çöpe karışmayarak geri dönüştürülecek ve ülke ekonomisine büyük bir katkıda bulunulacak. Kampanya sonunda 100 kilogram elektronik atık toplayan okullara 1 adet, 300 kilogram elektronik atık toplayan okullara 5 adet ve bin kilogram elektronik atık toplayan okullara 20 adet İsfanbul Tema Park bileti verilecek.

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