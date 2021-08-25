YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Elektronik atıklar eğitime katkı sağlıyor

Elektronik atıklar eğitime katkı sağlıyor

25.08.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektronik atıklar eğitime katkı sağlıyor

ANKARA (AA) - Petgaz AŞ, yaklaşık 1,7 ton elektronik atığını, çocukların nitelikli eğitim desteği almasına katkı sağlamak için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına (TEGV) bağışladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Petgaz'ın geçen yıl BDY Group tarafından satın alınmasının ardından şirketin fiziki şartlarında yenileme çalışmaları başlatıldı.

Bu kapsamda kullanım dışı kalan, televizyon, yazıcı, bilgisayar kasası, faks makinesi, klavye, monitör ve kameradan oluşan yaklaşık 1,7 ton elektronik atık, TEGV'in "Atma Bağışla Projesi" kapsamında çocukların nitelikli eğitim desteği almasına katkı sağlaması amacıyla vakfa bağışlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petgaz AŞ Terminal Müdürü Emin Gürcan Gürel, şirket olarak bu tür sosyal faaliyetleri artıracaklarını kaydederek, "Elektronik atıklarımızı bu şekilde değerlendirerek eğitime bir nebze de olsa yardımcı olmak bizi mutlu ediyor. Bu tür faaliyetlerin örnek olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TEGV Proje Yöneticisi Ebubekir Türk de Petgaz AŞ tarafından yapılan bağışın, TEGV'de 15 çocuğun bir yıllık nitelikli eğitim desteği almasına katkı sağlayacağını belirterek, "Atma Bağışla Projesi, hem elektronik atıkların yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüştürülerek doğaya verilen zararın en aza indirilmesi hem de çocuklarımıza eğitim desteği sağlaması açısından çok önemli bir proje. Bu vesileyle PETGAZ’a ve tüm bağışçılarımıza çocuklarımız adına teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Atma Bağışla Projesi

TEGV, söz konusu projeyle evde, okulda ve iş yerinde kullanılmayan her türlü atık elektrikli ve elektronik eşyaları geri dönüşümle eğitime kazandırarak, çocukların nitelikli eğitim desteği almasına katkı sağlıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bilişim Sanayicileri Derneği iş birliğiyle devam eden proje kapsamında bağışlanan elektronik atıklar, PTT aracılığıyla anlaşmalı geri dönüşüm tesisine gönderiliyor.

Elde edilen hurda değeriyle çocukların TEGV'de nitelikli eğitim desteği alması sağlanıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki kızın babası tutuklandıİğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki kızın babası tutuklandı
PARTNERMerve Boluğur'dan iskele pozuMerve Boluğur'dan iskele pozu
Futbol: Süper LigFutbol: Süper Lig

İzmir Namaz Vakitleri 25 Ağustos Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:28
Öğle
13:19
İkindi
17:01
Akşam
20:00
Yatsı
21:22

İzmir Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Çarşamba

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçının ardından

MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası

Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.