Elektronik eşya hırsızlarını JASAT yakaladı

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir iş yerinden elektronik eşya çalan hırsızlar, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Zengen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Ereğli İlçesi Zengen Mahallesinde bir iş yerinde meydana geldi. Elektronik eşya hırsızlık olayı ile ilgili Zengen Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri çalışma başlattı. Çalıntı eşyaların izini süren ekipler bir akaryakıt istasyonunun güvelik kamerası üzerinden yaptığı kapsamlı çalışma sonucu yapılan takip ile şüphelilerin Erdal Ö., Volkan A., İsmail Ş., ve Mehmet A. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma ile çalınan bilgisayar ve klima gibi elektronik eşyalar ele geçirildi, 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



