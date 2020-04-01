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Eleşkirt Belediye Başkanından Milli Dayanışma Kampanyasına 1 maaşıyla destek verdi

AĞRI HABERLERİ  | 01.04.2020 12:45 | Son Güncelleme

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut Milli Dayanışma Kampanyasına 1 maaşını bağışlayarak katkıda bulundu.Korona virüsten etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Türkiye’nin her yerinden bağışlar gelirken, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut da 1 maaşını bağışlayarak kampanyaya katkıda bulundu.

Eleşkirt Belediye Başkanından Milli Dayanışma Kampanyasına 1 maaşıyla destek verdi

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut Milli Dayanışma Kampanyasına 1 maaşını bağışlayarak katkıda bulundu.
Korona virüsten etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Türkiye’nin her yerinden bağışlar gelirken, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut da 1 maaşını bağışlayarak kampanyaya katkıda bulundu. Kampanyanın önemine vurgu yapan Başkan Yakut “Tüm halkımızın imkanları ölçüsünde kampanyaya destek olması gerekir. Ülkemizin geçtiği bu zor süreci hep birlikte el, ele vererek aşabiliriz. Tüm hemşehrilerimi kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. İlçemizde bu sürece destek olarak 1 maaşımla katkıda bulunuyorum” dedi.

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