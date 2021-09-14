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Eleştirmeye doyamadılar! Masumlar Apartmanı'nın yıldızına tepki yağıyor

14.09.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde Farah Zeynep Abdullah'ın kadrodan ayrılmasıyla yerine getirilen Melisa Şenolsun, eleştirilerin odağında yer almaya devam ediyor. Şenolsun'un, diziye dahil olduğu haberi kesinleştiğinden beri, seyirci, genç oyuncunun diziye yakışmadığını ifade eden yorumlara ara vermeden devam ediyor.

Eleştirmeye doyamadılar! Masumlar Apartmanı'nın yıldızına tepki yağıyor

Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah, diziden kendi isteğiyle ayrılarak sevenlerini üzmüştü. Yeni sezonda Farah Zeynep Abdullah'ın yerine kadroya dahil olan Melisa Şenolsun, eleştiri oklarının hedefi oldu. Dizinin sosyal medyasında, Melisa Şenolsun'un tekli afişinin yayınlanmasıyla fotoğrafın altına binlerce olumsuz yorum yağdı. İşte tepki yağan o afiş:

Eleştirmeye doyamadılar! Masumlar Apartmanı'nın yıldızına tepki yağıyor

''ÖNYARGILARIMIZ TAVAN''

Masumlar Apartmanı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafa gelen yorumlar şu şekildeydi:

''Gül gibi başrol oyuncusu gitti. Umarım dizi reyting kaybetmez''

''Kimse İnci'nin yerini tutamaz''

''2. sezon izleyebileceğimi sanmıyorum. İnci olmadan hiçbir anlamı yok''

''Seyirci olarak önyargılarımız tavan! Bakalım neler olacak''

''Gram sevemedim şu karakteri''

Eleştirmeye doyamadılar! Masumlar Apartmanı'nın yıldızına tepki yağıyor

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Derenoğlu ailesi, geçmişten gelen travmalarla yüklü bir ailedir. Aile üyeleri Gülben ve Safiye, obsesif davranışları olan iki kardeştir. Gülben ve Safiye'nin erkek kardeşleri Han ise hayattaki tek amacını ailesini korumak olarak görmektedir. Ancak Han'ın, korumacı dedesiyle yaşayan ve kendisi gibi çocukluk travmaları olan İnci ile tanışması hayatını değiştirecektir. Derenoğlu ailesi, iyileşme umuduyla çıktıkları bu yolculukta, zaman zaman kontrolü kaybederek çaresiz bir bekleyişe hapsolurlar.

Eleştirmeye doyamadılar! Masumlar Apartmanı'nın yıldızına tepki yağıyor


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Melisa Şenolsun Merve Dizdar
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