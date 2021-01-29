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Elginkan Vakfı’ndan öğrencilere kitap seti

29.01.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Elginkan Vakfı tarafından hazırlanan ve temel eserlerden oluşan kitap setleri 4.

Elginkan Vakfı tarafından hazırlanan ve temel eserlerden oluşan kitap setleri 4. ve 7. sınıf öğrencilerine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen tarafından hediye edildi.
Valilik Brifing Salonunda düzenlenen programda konuşan Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, “Pandemiden dolayı çocuklarımızın çoğu evden eğitim görüyor. Kitaplarımız temel eserlerden oluşuyor ve çok güzel konular yer alıyor. Özellikle de Nutuk kitabını tam anlamıyla okumalarını öğrencilerimize tavsiye ederim. Çocuklarımız pırıl pırıl hepsi birbirinden akıllı. Öğretmenlerimiz onları çok iyi yetiştirmiş” dedi. Akçen ayrıca öğrenciler için tablet dağıtmayı da planladıklarını ifade etti.
Öğrencilere kitap setlerini hediye eden Vali Yaşar Karadeniz de, “Elginkan Vakfımızın hazırlatmış olduğu klasik eserlerden oluşan güzel bir kitap setimiz var. Bu setin bizler vasıtasıyla ilimizde 2 bin öğrenciye ulaştırılmasını talep ettiler. Çocuklarımıza hem okuma alışkanlığı kazandırılması açısından hem de geçmişten gelip bugüne kadar edebi değerini koruyan eserleri tanımaları açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Bu setin içinde ayrıca Atatürk’ün Nutuk Kitabı da yer alıyor. Elginkan Vakfı zaten yapmış olduğu hayırlarla ülkemizin ve ilimizin yüz akı kuruluşlarından birisidir. Kendilerine yapmış oldukları tüm hayırlardan dolayı ve bu kitap seti çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Öğrencilere kitap hediye etme törenine Vali Yaşar Karadeniz, Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen ile birlikte İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel ve Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

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