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"Eli kasığımda bir adamla..." yorumları yapılmıştı! Edis Zeynep Bastık'la dansına nokta koydu

03.01.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edis Görgülü ve Zeynep Bastık'ın bir partideki samimi şekilde dans etmeleri 2021 yılının en çok konuşulan konuları arasındaydı. Zeynep Bastık bu konuyu programa katılan Edis'e sorunca ünlü şarkıcı "Çok abartıldı" yorumunda bulundu.

Zeynep Bastık’ın YouTube kanalındaki yılbaşı özel programına Edis, konuk oldu. 2021 yılını değerlendiren Edis, Bastık’ın sorduğu “2021 yılının en abartılmış olayı neydi?” sorusuna şaşırtan bir yanıt verdi.

Edis soruya “Bence seninle olan dansımdı. Yeri gelmişken son kez konuşalım bu konuyu” dedi. Edis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABARTILMASINI ANLAMIYORUM"

“Önümüzde 300 kişinin olduğu bir yerde biz zaten böyleyiz. Dokunaklıyız, severiz, kardeşiz. Bu durumun böyle barlarda dans ediyormuşuz gibi abartılmasını anlamıyorum gerçekten. Böyle magazine alışık değiliz. O saatten sonra haberlerin önünü alamadık ya ilk defa magazini tanıdım. Bir konunun ne kadar abartılabileceğini o zaman gördüm!”

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Edis ve Bastık'ın dansına Seren Serengil olay bir yorum yapmıştı. Serengil açıklamasında "Eli kasığımda bir adamla dans etmeme müsaade ediyorsa o adam benim kocam değildir. İzin veriyorsa çok geniş bir adamdır" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
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