Seren Serengil Zeynep Bastık'ın kocasını hedef aldı: Eli kasığımda bir adamla...

Zeynep Bastık ve Edis’in samimi dansı, sosyal medyada olay oldu.

Yakın arkadaş olan iki ünlü şarkıcının sarmaş dolaş dans ettiği videoya yorum yağdı. Bazı takipçileri dansı beğenirken, bazıları da Zeynep Bastık’a “Sen evlisin” diyerek tepki gösterdi.

İkilinin dansına yapılan yorumlara Gülben Ergen tepki gösterirken Seren Serengil ise bu dansı rahatsız edici buldu. Serengil açıklamasında "Eli kasığımda bir adamla dans etmeme müsaade ediyorsa o adam benim kocam değildir. İzin veriyorsa çok geniş bir adamdır" dedi.

Seren Serengil açıklamasında yine Gülben Ergen'i hedef almayı da ihmal etmedi.



