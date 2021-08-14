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Elif Şafak’tan şaşırtan itiraf! Cinsel yönelimini açıkladı

14.08.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah Süt, Mahrem ve Aşk gibi romanların yazarı Elif Şafak, yaptığı itirafla herkesi çok şaşırttı. İngiltere’de yaşayan ünlü yazar, bir platform için yaptığı konuşmada cinsel yönelimini itiraf etti.

Elif Şafak’tan şaşırtan itiraf! Cinsel yönelimini açıkladı

Aşk adlı romanı ile Türk edebiyat tarihinin en kısa sürede en çok satan edebi eserinin yazarı unvanına sahip olan Elif Şafak, cinsel yönelimi hakkında yaptığı itirafla herkesi çok şaşırttı. İngiltere’de yaşayan Elif Şafak, biseksüel olduğunu açıkladı.

"KORKTUĞUM İÇİN..."

TED Talks’ta konuşan yazar Elif Şafak, "Ben her zaman azınlık hakları konusunu yüksek sesle açıktan konuşan ve üzerinde etraflıca yazan biri oldum, kadın hakları LGBT hakları. Fakat bu konuşma hakkında düşünceler içinde iken, arkasından gelecek karalanmaktan, alay, nefret ve stigma konusu olmaktan çok korktuğum için hiçbir zaman kendimin biseksüel olduğumu kamuya açık alanda konuşma cesaretini göstermediğimin farkına vardım. Fakat birisi hiç kimse durumun karmaşıklığı nedeniyle sessiz kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.

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BİSEKSÜEL NE DEMEK?

Biseksüel, hem erkeklere hem de kadınlara karşı fiziksel veya cinsel çekim hisseden bireyler için kullanılır. Modern tanımı 19. yüzyılda oluşmaya başlayan bu terim, iki anlamına gelen “bi” ve cinsel anlamına gelen “seksüel” sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır.

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