YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Elif teyze, çok istediği tekerlekli sandalyesine kavuştu

Elif teyze, çok istediği tekerlekli sandalyesine kavuştu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.11.2020 14:08 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediyesi, geçmişte geçirmiş olduğu bir rahatsızlıktan dolayı kısmi felçlik geçirerek bedensel engelli olan Elif Büyükçelebi’ye çok istediği tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Elif teyze, çok istediği tekerlekli sandalyesine kavuştu

Şehitkamil Belediyesi, geçmişte geçirmiş olduğu bir rahatsızlıktan dolayı kısmi felçlik geçirerek bedensel engelli olan Elif Büyükçelebi’ye çok istediği tekerlekli sandalyeyi hediye etti. Büyük mutluluk yaşadığını dile getiren Elif Büyükçelebi, kendisine bu mutluluğu yaşatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür etti.
Şehitkamil Belediyesi, engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu olmaya devam ediyor. Hediye ettiği tekerlekli sandalyelerle engelli vatandaşlar için yeni bir hayatın başlangıcına olanak sunan Şehitkamil Belediyesi, son olarak Boyno Mahallesi’nde kızı Türkan Yılmaz ile birlikte yaşayan bedensel engelli Elif Büyükçelebi’yi ziyaret ederek, çok istediği tekerlekli sandalyeyi hediye etti. Tekerlekli sandalyesine kavuşan Elif Büyükçelebi, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.
“Çok teşekkür ediyorum”
Annesinin mutluluğuna ortak olan Türkan Yılmaz, “Annem, geçmişte geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı kısmi felçlik sonucu bedensel engelli kaldı. Maddi durumumuz yeterli olmadığı için tekerlekli sandalye alamıyorduk. Annem, şu an böbrek ve kalp hastası olduğu için hastaneye gidip gelmekte büyük zorluklar çekiyorduk. Şehitkamil Belediyemizin engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı yaptığını duydum ve belediyemize bu konuda istekte bulundum. Sağ olsun belediyemizden ekipler, bugün annemin çok istediği tekerlekli sandalyeyi getirerek hediye ettiler. Bundan dolayı çok mutluyum. Belediye Başkanımıza, annemin ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi hediye ettiği için çok teşekkür ediyorum. Allah, Başkanımızı hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Bebek yükleniyor''Bebek yükleniyor'
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Gaziantep Namaz Vakitleri 26 Kasım Perşembe

İmsak
05:49
Sabah
07:13
Öğle
12:23
İkindi
15:00
Akşam
17:22
Yatsı
18:41

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Perşembe

Bogaziçi Eczanesi
Sehitkamil
Gayem Eczanesi
Sehitkamil
Saygılı Eczanesi
Sehitkamil
Selçuk Eczanesi
Sehitkamil
Serap Eczanesi
Sehitkamil
Tabakhane Vahdet Eczanesi
Sehitkamil
Aslı Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.