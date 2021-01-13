Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Aydın Efeler ilçesine bağlı kırsal Kızılcaköy mahallesindeki bir inşaatta meydana gelen iş kazasında 45 yaşındaki demirci ustası İ.B. ağır yaralandı. Adnan menderes üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi’ne kaldırılan ustanın durumunun ağır olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kızılcaköy’de A.İ.’ye ait vilal inşaatında demirci ustası olarak çalışmakta olan 45 yaşındaki İ.B.’nin elindeki demir çubuk evin üstünden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan usta ağır yaralandı. AFAD ekiplerinin müdahalesi ile binadan indirilen İ.B., ambulansla ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

