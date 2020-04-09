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Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın aranıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.04.2020 18:08 | Son Güncelleme

Kayseri’de girdiği iki binada elindeki poşette bulunan sıvıyı asansörler, ziller ve merdiven ve kapı girişlerine süren kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Gün Sazak Caddesi’nde dün yüzünde maske bulunan bir kadın elinde siyah poşetle girdiği Hazal Apartmanı ve Osmanlı Apartmanı’nda asansörler, kapı zilleri ve merdiven başlarına bir sıvı sürerek uzaklaştı.

Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın aranıyor

Kayseri’de girdiği iki binada elindeki poşette bulunan sıvıyı asansörler, ziller ve merdiven ve kapı girişlerine süren kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Gün Sazak Caddesi’nde dün yüzünde maske bulunan bir kadın elinde siyah poşetle girdiği Hazal Apartmanı ve Osmanlı Apartmanı’nda asansörler, kapı zilleri ve merdiven başlarına bir sıvı sürerek uzaklaştı. Kadın ayrıca elinde bulunan pet şişedeki sıvıyı kapı girişlerine döktü. Sıvıyı fark eden bina görevlileri güvenlik kamera kayıtlarını incelediklerinde şaşırarak, hemen polise haber verdi. İhbarı alan polis ekipleri iki apartmanda inceleme yaptı ve alınan numuneler laboratuvara götürüldü.
Kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın aranıyor

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Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
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Gökçen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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Hilal Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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