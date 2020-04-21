YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Elindeki tabancayı kurcalarken kendini vuran genç ayağından yaralandı

Elindeki tabancayı kurcalarken kendini vuran genç ayağından yaralandı

KARAMAN HABERLERİ  | 21.04.2020 00:33 | Son Güncelleme

Elindeki tabancayı kurcalarken kendini vuran genç ayağından yaralandı

Karaman'da 23 yaşındaki genç, kurcaladığı tabancanın aniden ateş alması sonucu yaralandı.

Tapduk Emre Mahallesi 1552 Sokak'ta oturan Muhammet İçel'in kurcaladığı tabanca ateş aldı.

Ayağından yaralanan İçel, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Tabancanın İçel'in arkadaşına ait olduğu ileri sürülürken, Karaman Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekibi olay yeri ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
KMÜ’de 15 Temmuz konulu konferansKMÜ’de 15 Temmuz konulu konferans
Anahtar Kelimeler:
Karaman Silah Yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı

Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı

Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı

Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı

Posbıyık’tan 93 köye 50 bin maske desteği

Posbıyık’tan 93 köye 50 bin maske desteği

Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı

Lastiği patlayan araç takla attı: 1 yaralı

Hazine alacakları 18 milyar lira

Hazine alacakları 18 milyar lira

Karaman Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:31
Sabah
05:58
Öğle
12:51
İkindi
16:33
Akşam
19:34
Yatsı
20:55

Karaman Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Gülcan Eczanesi 21/04/2020 09:00'E Kadar
Merkez
Işık Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Sıla Eczanesi 21/04/2020 09:00'E Kadar
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Yaldız Eczanesi 21/04/2020 09:00'E Kadar
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Talay Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karaman’da trafik kazası 1 yaralı

Karaman’da trafik kazası 1 yaralı

KGC Başkanı Küçükcicibıyık: ”Bu saldırı tüm gazetecilere yapılmıştır”

KGC Başkanı Küçükcicibıyık: ”Bu saldırı tüm gazetecilere yapılmıştır”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.