Elini Uzat kampanyasına destek devam ediyor

Devrek Belediyesi tarafından düzenlenen “Elini Uzat / Uzakta Kalmasınlar” adlı kampanyaya yardımlar sürüyor.

Bilgisayarı olmayan orta ve lise öğrencilerinin daha iyi eğitim almalarına yardımcı olmak ve onları Eğitim Bileşim Ağı (EBA) ile buluşturmak amacıyla Devrek Belediyesi tarafından başlatılan “Elini Uzat / Uzak Kalmasınlar” kampanyasına en son olarak da Karşıyaka Mahallesi 519 Nolu Sokak Kesbiç Apartmanı sakinleri 2 adet tabletle katıldı. Tabletleri Emrullah Kesbiç ile Mustafa Saraç ve beraberindekiler Başkan Çetin Bozkurt’a teslim etti.

Kampanyaya işadamları Celal Ulupınar, Ayhan Öçal, Özkan Sarı, Ali Fuat Erkan, Serhat Yokarıbaş, Emrah Özmekik, Halit Saraç ve Sefa Curuk da tabletle destek verdiler.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti. Başkan Bozkurt, “Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim almak zorunda kalan çocuklarımızın EBA sistemine girebilmeleri amacıyla başlattığımız bilgisayar, tablet kampanyamıza halkımızın desteği giderek artıyor. Her bir bilgisayar, tablet aydınlığa açılan bir kapıdır. Bunun için, geleceğimiz olan çocuklarımıza bilgisayar ve tablet sunabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

