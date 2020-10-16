YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Elit Master Ligi’nin 2020-2021 fikstürü çekildi

Elit Master Ligi’nin 2020-2021 fikstürü çekildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.10.2020 14:35 | Son Güncelleme

Elit Master Ligi’nin 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi.

Elit Master Ligi’nin 2020-2021 fikstürü çekildi

Elit Master Ligi’nin 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. İstanbul, Üsküdar’da yapılan kura çekimine, Elite Master Ligi Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Soyyiğit, yönetim kurulu üyeleri ve futbol camiasından ünlü isimler katıldı.
32 takımın yer aldığı Marmara Avrupa Yakası, 11 takımın bulunduğu Doğu Karadeniz Bölgesi ve bu sezon ilk defa lige dahil olan ve 6 takımın yer aldığı İç Anadolu bölgesinin kuraları çekildi. Elit Master Lig, 2020-2021 sezonuna toplam 66 takımla başlayacak.
İç Anadolu Bölgesin’de Kayseri Osmanlı Masterler, Aksaray Osmanlı Masterler, Kayseri Eylikeyf Masterler, Talas Masterler Konya Anadolu Masterler ve Nevşehir Masterler takımlar mücadele edecek.
1.Hafta
Konya Anadolu Masterler-Kayseri Eylikeyf Masterler
Talas Masterler-Kayseri Osmanlı Masterler
Nevşehir Masterler-Aksaray Osmanlı Masterler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Geriş Mezarlığında yaya yolları düzenlendi
Geriş Mezarlığında yaya yolları düzenlendi
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:20
Sabah
06:41
Öğle
12:29
İkindi
15:35
Akşam
18:06
Yatsı
19:22

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Aklıselim Eczanesi
Bunyan
Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gölgeli Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Katartaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.