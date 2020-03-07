Elite World’den kadınlar gününe özel indirim

Elite World Van Hotel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle indirim başlattı.

Van’ın beş yıldızlı oteli Elite World Hotel, tüm özel günlerde olduğu gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de unutmadı. Kadınlar günü nedeniyle otel bünyesinde yer alan Fit Life SPA & Health Center’larda indirim başlattıklarını ifade eden Elite World Van Hotel Sağlık Kulübü Müdürü Suna Koç, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel üyeliklerde ve masajlarda yüzde 50’ye varan indirimler başlattık. 5 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olan indirimlerimizden tüm kadınlarımız faydalanabilirler. Fırsat hakkında detaylı bilgiler için 0432 484 11 11 numaralı telefonu aramanız yeterlidir” dedi.



