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Elite World’den kadınlar gününe özel indirim

VAN HABERLERİ  | 07.03.2020 13:56 | Son Güncelleme

Elite World Van Hotel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle indirim başlattı.Van’ın beş yıldızlı oteli Elite World Hotel, tüm özel günlerde olduğu gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de unutmadı.

Elite World’den kadınlar gününe özel indirim

Elite World Van Hotel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle indirim başlattı.
Van’ın beş yıldızlı oteli Elite World Hotel, tüm özel günlerde olduğu gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de unutmadı. Kadınlar günü nedeniyle otel bünyesinde yer alan Fit Life SPA & Health Center’larda indirim başlattıklarını ifade eden Elite World Van Hotel Sağlık Kulübü Müdürü Suna Koç, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel üyeliklerde ve masajlarda yüzde 50’ye varan indirimler başlattık. 5 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olan indirimlerimizden tüm kadınlarımız faydalanabilirler. Fırsat hakkında detaylı bilgiler için 0432 484 11 11 numaralı telefonu aramanız yeterlidir” dedi.

Elite World’den kadınlar gününe özel indirim

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Van Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:23
Öğle
12:22
İkindi
15:37
Akşam
18:12
Yatsı
19:28

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Kaplan Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Polater Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
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