Elizabeth Hurley havuz pozuyla olay oldu

Cesur payla\u015f\u0131mlar\u0131yla ad\u0131ndan s\u00f6z ettiren 54 ya\u015f\u0131ndaki model Elizabeth Hurley, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 \u00fcsts\u00fcz payla\u015f\u0131m\u0131yla g\u00fcndeme geldi. \n\nYa\u015f\u0131na ra\u011fmen fizi\u011fiyle g\u00f6z kama\u015ft\u0131ran modelin foto\u011fraf\u0131 k\u0131sa s\u00fcrede binlerce be\u011feni ald\u0131.\nPARTNER Eski halinden eser yok! Herkes bu de\u011fi\u015fimi konu\u015fuyorAdriana Lima kendini Bond k\u0131z\u0131 ilan etti!Ceyda D\u00fcvenci\u2019den bebeklik TBT\u2019si geldi
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