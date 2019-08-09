MAGAZİN

Elizabeth Hurley havuz pozuyla olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.08.2019 11:24 | Son Güncelleme

54 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, havuza üstsüz girdi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan modelin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Elizabeth Hurley havuz pozuyla olay oldu

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren 54 yaşındaki model Elizabeth Hurley, sosyal medya hesabından yaptığı üstsüz paylaşımıyla gündeme geldi.

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Yaşına rağmen fiziğiyle göz kamaştıran modelin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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