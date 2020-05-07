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Eljero Elia: "Beşiktaş'tan teklif aldım"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.05.2020 21:24 | Son Güncelleme

Başakşehir'in yıldız isimlerinden Eljero Elia'dan flaş bir itiraf geldi. Elia devre arasında Beşiktaş'tan teklif aldığını açıkladı.

Başakşehir forması giyen Eljero Elia, devre arasında Beşiktaş'tan teklif aldığını ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.

"ABDULLAH AVCI BENİ İSTEDİ"

Ocak ayında, Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı beni aradı ve acil olarak transfer etmek istedi. Geçen yıl Başakşehir'de benim teknik direktörümdü. Beşiktaş yönetimi hemen menajerimle iletişime geçti. Böylesine bir transfer, oldukça değişik olabilirdi ancak olmadı.

"KUPA KAZANMAYA GELDİM"

Arjantin'den Talleres'e de gitme ihtimali vardı, iptal oldu. Benim için sorun olmadı, Başakşehir ile 2 kupa kazanmak için mücadele verme kararı aldım.

"AYRILMAK İSTEMİYORUM"

Ayrılmak istediğim konusu doğru değil, kulüpteki herkesle iyi ilişkim var. Kulüp ile korona öncesi konuştum ve gelecekle ilgili ligin sonunda tekrar buluşacağımız kararını aldık. Benimle devam etmek istediklerini söylediler. Bunu duymak güzeldi.

"SON 3 YILDA YAPTIKLARIMIZA BAKIN"

Bu sezon harika sonuçlar aldık ve kupalar almak için yarıştayız. Kulübün, Türk futbolunda uzun süre başarılı olacağına eminim, genç ve yetenekli kişiler var. Son 3 yılda Avrupa'nın büyük kulüplerine karşı yaptıklarımıza bakın. Şu anda bile Avrupa'nın baş altı takımlarıyla mücadele ediyoruz. Mönchengladbach, Sporting ve FC Kopenhag gibi takımlara yenilmedik.

"UEFA'DA SON 8'E KALMA ŞANSIMIZ VAR"

Sonunda idmanlara başladık. Türkiye'de her şey kapanmıştı son dönemde. Futbol ile insanları tekrar eğlendirmek istiyorum. Sabırsızım, UEFA'da son 8 takım arasına kalma şansımız var. Ligde de şampiyonluk mücadelesi veriyoruz.

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