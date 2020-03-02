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Eller Bahar Kalkanı ve şehitler için semaya kalktı

BURSA HABERLERİ  | 02.03.2020 09:55 | Son Güncelleme

Bursa’da binlerce vatandaş Suriye’ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib’de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması ve şehit olan askerler için sabah namazında dua etti.Günler öncesinde sosyal medyadan paylaşımda bulunup organize olan binlerce Bursalı şafak vakti Bursa Ulucami’de bir araya geldi.

Bursa’da binlerce vatandaş Suriye’ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib’de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması ve şehit olan askerler için sabah namazında dua etti.
Günler öncesinde sosyal medyadan paylaşımda bulunup organize olan binlerce Bursalı şafak vakti Bursa Ulucami’de bir araya geldi. Suriye’ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib’de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması, harekata katılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının başarılı olması, devletin ve milletin bekası ve şehadete kavuşan Mehmetçikler için dua edildi. Namaz çıkışı Ulucami bahçesinde vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi.

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