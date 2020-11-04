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Ellerindeki tarihi eserleri satmak üzereyken jandarmaya yakalandılar

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 04.11.2020 15:24 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da ellerinde bulunan tarihi mezar sitili, yüzük ve sikkelerini satmayan çalışan 3 şahıs jandarma ekipleri eserleri ellerinden çıkarmadan kıskıvrak yakaladı.Olay, İhsaniye ilçesi Kayıhan beldesinde meydana geldi.

Ellerindeki tarihi eserleri satmak üzereyken jandarmaya yakalandılar

Afyonkarahisar’da ellerinde bulunan tarihi mezar sitili, yüzük ve sikkelerini satmayan çalışan 3 şahıs jandarma ekipleri eserleri ellerinden çıkarmadan kıskıvrak yakaladı.
Olay, İhsaniye ilçesi Kayıhan beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ç., İ.B. ve A.B., isimli şahısların ellerinde tarihi eser niteliği taşıyan sikke, obje ve mezar siteli bulunduğu ve bu eşyaları satmak için çeşitli şahıslar ile görüşecekleri, pazarlık yapacakları yönünde istihbarat alan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti. Kayıhan beldesinde ikamet eden şüpheli Y.Ç.’nin evine baskın yapan ekipler yaptıkları aramada 12 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke, tarihi eser niteliği taşıyan yüzük ve mezar siteli ele geçirdi.
Operasyonun ardından gözaltına alınan Y.Ç., İ.B. ve A.B.’nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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