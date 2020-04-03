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  4. Ellikçi’nin yazdığı kitabın adını Çeşmeli çocuklar koyacak

Ellikçi’nin yazdığı kitabın adını Çeşmeli çocuklar koyacak

İZMİR HABERLERİ  | 03.04.2020 14:01 | Son Güncelleme

Yaşamını Çeşme’de sürdüren çocuk kitapları yazarı Ali Ellikçi, yazdığı çocuk romanının adını Çeşme’de yaşayan çocukların belirleyeceğini söyledi.Korona virüs tedbirleri çerçevesinde evde kitap okuyarak ve yazarak zaman geçirdiğini belirten çocuk kitapları yazarı Ali Ellikçi, "Ülke ve dünya insanları olarak olağanüstü bir felaketle karşı karşıyayız.

Ellikçi’nin yazdığı kitabın adını Çeşmeli çocuklar koyacak

Yaşamını Çeşme’de sürdüren çocuk kitapları yazarı Ali Ellikçi, yazdığı çocuk romanının adını Çeşme’de yaşayan çocukların belirleyeceğini söyledi.
Korona virüs tedbirleri çerçevesinde evde kitap okuyarak ve yazarak zaman geçirdiğini belirten çocuk kitapları yazarı Ali Ellikçi, "Ülke ve dünya insanları olarak olağanüstü bir felaketle karşı karşıyayız. Bu salgını atlatabilmek için acil durumlar dışında sokağa çıkmamalıyız. Güç koşullarda çalışmak zorunda olan doktorlarımızı ve hemşirelerimizi düşündüğümüzde evde kalmanın abartılacak bir durum olmadığı ortadadır. Bende bu kurala uyuyorum ve on beş gündür evdeyim. Kitap okuyarak ve yazarak zaman geçiriyorum" dedi. Evde geçirdiği zaman içinde daha önce yazıp kenara koyduğu kısa öykülerden yararlanarak bir çocuk romanı yazmaya başladığını ifade eden Ellikçi, "Mayıs sonunda son noktayı koyacağımı umuyorum. Yalnız romanın ismi konusunda kararsız kaldım ve Çeşmeli çocuklardan yardım istemeye karar verdim. Elbetteki bu zor ve sıkıntılı günler geçecek. Okullarımız yeniden açılacak ve yaşam normale dönecek. İşte o zaman yazdığım bu romanın kısa özetini öğretmenlerimizin aracılığıyla size ulaştıracağım. Böylece isteyen öğrenciler konu ile ilgili resimler yaparak öğretmenine teslim edecek. Bu resimler uygun görülürse romanda yer alacak. Ayrıca sizlerden çocuk romanımız için isim önerisi isteyeceğim. Sizlerin önerdiği isimler arasından biri romanımızın adı olacak. Seçilen resimleri yapan ve roman ismi öneren öğrenciye de bu yeni kitabımı imzalı olarak hediye edeceğim" diye konuştu.

Ellikçi’nin yazdığı kitabın adını Çeşmeli çocuklar koyacak

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