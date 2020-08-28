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Elmacı: “Tercih ediliyoruz”

AMASYA HABERLERİ  | 28.08.2020 17:56 | Son Güncelleme

Amasya Üniversitesi 2020 YKS sonuçlarına göre 4 bin 605 üniversite adayı tarafından tercih edilerek yüzde 97 doluluk oranına ulaştı.Amasya Üniversitesinin emin adımlarla büyüdüğünü ve geliştiğini ifade eden Rektör Prof.

Elmacı: “Tercih ediliyoruz”

Amasya Üniversitesi 2020 YKS sonuçlarına göre 4 bin 605 üniversite adayı tarafından tercih edilerek yüzde 97 doluluk oranına ulaştı.
Amasya Üniversitesinin emin adımlarla büyüdüğünü ve geliştiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Üniversitemiz 2020 YKS tercih sonuçlarına göre yüzde 97 doluluk oranına ulaştı. Bu sene aramıza katılan 4605 yeni öğrencimizle geleceğe emin adımlarla ilerleyerek, ülkemizin kalkınma hedefleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız” dedi.
Amasya Üniversitesini tercih eden öğrencilere başarılar dileyen Elmacı şunları söyledi:
“Üniversitemiz nitelikli akademik ve idari kadrosu, geniş fiziki imkânları, sosyal, kültürel ve sportif alt yapısı ile daima öğrencilerinin yanında yer almaktadır. Üniversitemiz teknolojik araç gereçlerle donatılmış laboratuvarları ve derslikleri ile eğitimde son teknolojileri takip ederek öğrencilerinin hizmetine sunma çabasını sürdürmektedir. 2020 YKS tercih döneminde üniversitemizi tercih eden tüm öğrencilere hoş geldiniz diyor ve üniversite yaşamlarında başarılar diliyorum.”

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