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Elmalı Otogarı’nın kaba inşaatı bitti

ANTALYA HABERLERİ  | 22.07.2020 13:32 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı Otobüs Terminali Projesi’nde kaba inşaat tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı Otobüs Terminali Projesi’nde kaba inşaat tamamlandı. İnce işçiliğe geçilen projede iç mekanda sıva, boya işleri devam ederken seramik ve asma tavan imalatları da yüzde 80 oranına ulaştı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Elmalı’da 10 bin metrekarelik alana inşa ettiği yeni otogar projesi hızla devam ediyor. 1970’li yıllardan itibaren hizmet veren eski otogarın yetersiz kalması üzerine başlatılan yeni modern otogar inşaatında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla Eylül 2019’da çalışmaların başladığı Elmalı Otobüs Terminal Projesi’nde kaba inşaat tamamlandı. İç mekânda ise sıva boya, seramik ve asma tavan imalatları yüzde 80 oranına ulaştı. Elektrik ve mekanik imalatlarının sürdüğü otogar projesinde, dış cephe kompozit kaplama, sıva boya ve mantolama işlemleri tamamlandı. Dış cephede alüminyum panel montajları devam ediyor.
Enerjisini kendisi üretecek
Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 10 bin metrekarelik alanda inşası süren otobüs terminali 2700 metrekare kapalı alana sahip olacak. Yeni terminalde 8 adet otobüs peronu, bilet satış ofisleri, yarı açık ve kapalı bekleme alanları, mescit, sığınak, PTT, restoran, ticari dükkânlar, polis, zabıta ve idari ofisler, personel odaları, teknik odalar ve açık otopark bulunuyor. Yeni terminal sahip olduğu bu donanımlarla ile ilçe halkına ve turizme hizmet verecek. Güneş panelleri sayesinde kendi elektriğini üretecek olan terminal çevreci yönüyle de öne çıkıyor.

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