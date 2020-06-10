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Elmalı suni besleme projesi tamamlandı

ANTALYA HABERLERİ  | 10.06.2020 11:53 | Son Güncelleme

Antalya’nın Elmalı ilçesine yapılan Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesi tamamlandı.

Antalya’nın Elmalı ilçesine yapılan Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesi tamamlandı. Maliyetinin 1 milyon 803 bin 289 TL olduğu öğrenilen proje, 25 bin 100 dekar sahanın sulanmasına hizmet verecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, il ve ilçelerde vatandaşları su ile buluşturmaya, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı açıklamada, Antalya’nın Elmalı ilçesinde Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesinin tamamlandığını belirtti. Yıldız, "Küresel iklim değişikliğinin yaşandığı dünyamızda, ülkemiz yarı kurak iklim kuşağında yer alan ve kullanılabilir su miktarı açısından su stresi altında olan bir ülkedir. Bu tablo su kaynaklarımızın rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple suyun bir damlasını dahi boşa harcamayacak şekilde yatırımlar planlayarak hayata geçirilmesi maksadıyla Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatlarıyla hayata geçirilen “Yeraltı Barajları Eylem Planı” kapsamında yapımına başlanan Elmalı Kazanpınarları Rezervuarı Suni Besleme Projesi tamamlandı" dedi.
11 Kasım 2019’da idari imkanlarla başlanan proje, geçtiğimiz 20 Mayıs’ta tamamlanarak hizmete alındı. Projenin maliyetinin ise 1 milyon 803 bin 289 TL olduğu açıklandı. Proje mevcut durumdaki Yuva ve Mursal sulamalarına yılda 5 milyon metreküp sulama suyu desteği sağlayacak ve 25 bin 100 dekar sahanın sulanmasına hizmet verecek.

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