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Elmalı yeni otogarı kaba inşaatı bitti

ANTALYA HABERLERİ  | 29.05.2020 12:13 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Elmalı’da inşa edilen yeni otogarın kaba inşaatı tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Elmalı’da inşa edilen yeni otogarın kaba inşaatı tamamlandı. Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan projede ince işçiliklere geçildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Elmalı İlçesi Yeni Mahalle’de yaklaşık 10 bin 375 metrekare alan üzerine inşa edilen Elmalı Otobüs Terminali Projesi hızla ilerliyor. Yolcu taşıma kapasitesine uygun modern ve çevreci bir anlayışla planlanan Elmalı Otobüs Terminali, Devlet Hastanesi yakınındaki yeni yerinde hizmet verecek.

İnce işçilik yapılıyor
Elmalı Otobüs Terminali inşaatında yüzde 68’lik kısım tamamlandı. Bodrum, zemin ve 1. kattan oluşan otogar projesinin kaba inşaatı tamamlandı. Dış cephede boya ve cephe kaplama imalatları devam ediyor. Bina içinde sıva imalatları yapılıyor. Asma tavan imalatları, elektrik ve mekanik imalatları ise aralıksız sürüyor.
Elmalı İlçe merkezinde oluşan trafiği büyük ölçüde rahatlatacak yeni terminal projesinde geleneksel avlu, çıkma ve saçak kavramları modern çizgiler ile sentezlendi. Bina girişi yeşil alan ve doğal ışık alan avlu ile birleşerek yapı içinde dış mekândan kopmadan süreklilik ve bütünlük sağlıyor. 8 adet otobüs peronu bulunan terminal binasında, peronların üstü saydam malzemeden oluşan kanopi ile kısmen örtülerek yolcular için gün ışığı alan koruyucu bir ortam oluşturuluyor.
Projede, bodrum katta sığınak, teknik hacimler, restoran mutfağı ve personel wc-duş, zemin katta dükkanlar, restoran, PTT, polis-zabıta, bay-bayan-engelli wc, bilet satış ofisleri yer alıyor. 1. katta ise yönetim ofisi, muhasebe birimleri ve bay-bayan mescidi bulunuyor.

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