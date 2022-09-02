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Elmalı'da seralarda domates ve bibere alternatif dikilen gülün hasadına başlandı

02.09.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elmalı'da seralarda domates ve bibere alternatif dikilen gülün hasadına başlandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde seralarda alternatif ürün olarak yetiştirilen gülün hasadı başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, Eymir Mahallesi'nde serada gül yetiştiren bir üreticinin hasadına katıldı.

Boğatimur, burada yaptığı açıklamada, son yıllarda ilçede kesme çiçek ve gül yetiştiriciliğinin de arttığına işaret etti. Bazı üreticilerin buna öncülük ettiğini belirten Boğatimur, Elmalı'da yetişen güllerin yüksek verimi, görselliği ve kalitesi ile öne çıktığını kaydetti.

Dilek Boğatimur, "İlçemizde gül üretimini yaygınlaştırmak istiyoruz. Seralarında domates, biber gibi ürünleri yetiştiren üreticilerimize alternatif olarak gül dikmelerini öneriyoruz." diye konuştu.

Gül hasadının yapıldığı seranın sahibi Yahya Başkurt da 40 dönüm serasında son 4 yıldır gül ve karanfil yetiştirdiğini ifade etti.

Gülün üretim maliyetinin domates ve bibere göre daha ekonomik olduğunu belirten Başkurt, "Gülün veriminden oldukça memnunuz. İç ve dış piyasa da gülümüze pazar buluyoruz. Gül yetiştirmek isteyenlere bu iş için sera kurmalarını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

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gül Elmalı sera hasat

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