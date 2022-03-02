Elverişli iklimiyle Köyceğiz Gölü, kano ve kürek takımlarının tercihi oldu

DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava ve kış şartları etkili olurken hava sıcaklığının son aylarda 10 derecenin üzerinde seyrettiği Muğla'daki Köyceğiz Gölü, su sporu yapan takımların ilk tercihi oldu.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde, Kano ve Kürek Milli Takımı'nın yanı sıra yurt dışından gelen takımlar da kamp yapıyor.

Sporcular, sabahın ilk saatlerinden itibaren Köyceğiz Gölü'nde çalışma yapıp günün ilerleyen saatlerinde bölgenin tarihi alanları İztuzu Plajı, Dalyan Kanalı ve Sultaniye Kaplıcaları'nı gezerek dinlenme imkanı buluyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, AA muhabirine, Muğla ve ilçelerinin maviyle yeşilin bütünleştiği elverişli doğası, tarihi ve kültürel dokusuyla her türlü sportif etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Türkiye'nin birçok ilinde soğuk hava ve kış şartları etkili olurken Köyceğiz'de bahar havası yaşandığını vurgulayan İlman, bu sayede Köyceğiz Gölü'nde kano ve kürek takımlarının uzun süre kamp çalışması yürüttüğünü dile getirdi.

Yurt içi ve yurt dışından kulüp ile federasyonların Muğla'ya ilgilerinin yüksek olmasında tesislerin yeterli olmasının da etkisinin bulunduğunu kaydeden İlman, şöyle konuştu:

"İlimizin her noktası pırıl pırıl ve yeryüzü cenneti. Özellikle Köyceğiz Gölü, son yıllarda su sporlarının merkezi haline geldi. Yurt içi ve yurt dışından kamp için çok sayıda takım bölgemizi tercih ediyor. Bu potansiyelin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını düşünüyoruz. Bu bölgenin su sporlarında bir merkez haline gelmesi için çalışıyoruz. Bu bölgede bir kamp merkezi ve olimpiyat hazırlık merkezi yapmak için çalışma yürütüyoruz. Köyceğiz'de bulunan tesislerimizi de daha elverişli hale getireceğiz."

- Kış döneminde otellerdeki doluluk yüzde 70

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ise "sakin şehir" unvanına sahip Köyceğiz'in tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra Köyceğiz Gölü'yle de yerli ve yabancı misafirlerin tercihleri arasında yer aldığını aktardı.

Göl kenarında bulunan Sultaniye Kaplıcaları'nın tarihinin 2 bin yıl öncesine dayandığını, bölgede su altında ve yer üstünde çok sayıda tarihi yapı bulunduğunu anlatan Ceylan, ilçenin su sporlarında da önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

Her yıl Köyceğiz Gölü'nde kano ve kürek federasyonları tarafından şampiyona ve kamp çalışmaları yapıldığına işaret eden Ceylan, "Köyceğiz Gölü, çok fazla rüzgar almadığı için yerli ve yabancı kulüpler son yıllarda tercih ediyor. Burası iklimi ve doğal güzellikleri ile kürek ve kanoya çok uygun. Kış döneminde su sporlarından dolayı ilçemizdeki otellerde doluluk yüzde 70'i geçiyor." diye konuştu.

- Ertürk: "En gözde yerin Köyceğiz Gölü olacağına eminim"

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, milli takım kamp çalışmaları ve Büyükler Köyceğiz Kupası Kürek Yarışları'nı Köyceğiz Gölü'nde yaptıklarını hatırlattı.

Takımların başarılarında kamp çalışmalarını nerede yaptıklarının belirleyici etken olduğuna dikkati çeken Ertürk, "Geçen yıl burada çalışan, kamp yapan ülkeler, olimpiyatta çok iyi dereceler aldı. Bundan dolayı Köyceğiz Gölü, son yıllarda tercih sebebi. Burada tesisleri biraz daha uygun hale getirdiğimiz zaman bütün ülkelerin en gözde yerinin Köyceğiz Gölü olacağına eminim." değerlendirmesinde bulundu.

