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Elyaf yüklü tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü

MERSİN HABERLERİ  | 07.11.2020 23:11 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde elyaf yüklü tırda çıkan yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Olay, Tarsus- Pozantı TEM otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde elyaf yüklü tırda çıkan yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Tarsus- Pozantı TEM otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tarsus istikametinden Pozantı yönüne gitmekte olan Yaşar B. yönetimindeki 01 YH 597 çekici, 01 JH 646 dorse plakalı elyaf yüklü tır, Damlama mevkiine geldiğinde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dorse bölümünde yangın çıktı. Olay yerine çağrılan Mersin Büyükşehir İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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