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Emar Grup yeni otobüsüne kavuştu

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.12.2020 12:09 | Son Güncelleme

Bölgesel Amatör lig’de Kayseri’yi temsil edecek olan takımlardan biri olan Kayseri Emar Grup FK, yeni sezon çalışmalarına kurban keserek başladı.

Emar Grup yeni otobüsüne kavuştu

Bölgesel Amatör lig’de Kayseri’yi temsil edecek olan takımlardan biri olan Kayseri Emar Grup FK, yeni sezon çalışmalarına kurban keserek başladı. Kulübün yeni otobüsü ise beğeni topladı.
Kayseri Emar Grup FK’nın Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de deplasman karşılaşmalarında ve iç saha karşılaşmalarında kullanacağı otobüs sezon başlamadan kulübün bünyesine kazandırıldı. Otobüs alındıktan sonra dış giydirmesi yapılarak sezonun ilk antrenmanı öncesinde beğeniye sunuldu. Başkan Emre Arıkan, kulüp tarihinde ilk otobüsü kulüp bünyesine kazandırdıklarını söyledi. Arıkan yaptığı açıklamada, “Kulübümüze ve takımımıza yeni otobüsümüzün hayırlı olsun. Genç sporcularımıza yeni otobüsün hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Emar Grup yeni otobüsüne kavuştu

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