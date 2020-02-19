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EMD İzmir’de görev dağılımı belli oldu

İZMİR HABERLERİ  | 19.02.2020 18:17 | Son Güncelleme

İzmir Ticaret Borsasında 6’ncı olağan genel kurulunu yapan Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesinde görev dağılımı yapıldı.

EMD İzmir’de görev dağılımı belli oldu

İzmir Ticaret Borsasında 6’ncı olağan genel kurulunu yapan Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesinde görev dağılımı yapıldı. EMD yönetim kurulu, ilk toplantısında yönetim kurulu başkanlığına bir kez daha Ege İhracatçı Birlikleri Basın Müşaviri Murat Demircan’ı seçti.
Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, geçtiğimiz günlerde İzmir Ticaret Borsasında 6’ncı olağan genel kurulunu gerçekleştirmişti. Yapılan genel kurulun ardından görev dağılımı da belli oldu. EMD yönetimi, yönetim kurulu başkanlığına bir kez daha Ege İhracatçı Birlikleri Basın Müşaviri Murat Demircan’ı getirdi.
Yönetim kurulu başkan vekilliklerine Murat Ervin ile Nihal Özken, genel sekreterliğe Kadir Kemaloğlu, sayman üyeliğe ise Yusuf Şahbaz seçildi. Yönetim kurulu üyeleri Duygu Göksu ve Mevlüt Dağdeviren ise Ekonom Dergisi yayın kurulu üyeliğine seçildi. Yeni dönemde EMD İzmir Şubesinin denetim kurulu ise Emin Varol, Halime Büyükyüksel ve Şakir Sarıçay isimlerinden oluştu.
Kamuoyunda görünür olmak isteyen kurumların ve şirketlerin bünyelerinde kurumsal iletişim departmanları kurmalarının zorunluluk haline geldiği bir süreç yaşandığına dikkati çeken EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, "Son derece donanımlı olan; ancak bugün basın sektöründeki kan kaybı nedeniyle bilgi birikimini toplumun faydasına kullanamayan üyelerimiz var. Uzun yıllar gazetecilik yapmış bu üyelerimiz; basın danışmanlığı, protokol, metin yazarlığı, fotoğraf çekimi, sosyal medya, algı yönetimi başta olmak üzere pek çok noktada kurumlara ve şirketlere değer katacak arkadaşlarımız. Kurumların ve şirketlerin artan iş hacmiyle uyumlu olarak kurumsal iletişim departmanlarını güçlendirmelerini ya da olmayanların kurumsal iletişim departmanları kurarak üyelerimizi istihdam etmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Bu konuda istekli kurumlara Ekonomi Muhabirleri Derneği olarak yol gösterici olmaya hazırız. Kurum ve şirketlerin insan kaynakları departmanlarının yöneticileriyle bir toplantı yaparak bu konuda kurumlarına katacağımız değeri anlatacağız" şeklinde konuştu.
EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, önümüzdeki 3 yıllık görev süresinde şu anda çalışmayan EMD üyelerinin istihdamına yönelik projelere ağırlık verme kararı da aldı.

EMD İzmir’de görev dağılımı belli oldu

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