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"Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor" projesi başladı

21.10.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük Valisi Fuat Gürel: - "Projeler sayesinde hem mesleki ve teknik okullarımızdaki teknik altyapı desteklenmiş olacak hem de piyasanın istediği nitelikte iş gücü eğitimini sağlamış olacağız"

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan "Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor" projesi hayata geçirildi.

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde projenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, emeği geçen herkesi tebrik etti.

Karabük'ün proje hazırlama konusunda diğer illere göre iyi durumda olduğunu vurgulayan Gürel, "Hem İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzdeki Ar-Ge birimimiz hem de okullardaki proje hazırlama gruplarımız bu konuda başarılılar. Projeler sayesinde hem mesleki ve teknik okullarımızdaki teknik altyapı desteklenmiş olacak hem de piyasanın istediği nitelikte iş gücü eğitimini sağlamış olacağız." şeklinde konuştu.

Gürel, liselere atölyeler yaparken makineleri de yenileyeceklerini ifade ederek, "Makineler ne kadar güncel olursa çocuklarımızın alacağı eğitimler de bir o kadar iyi olur ve iş piyasasının aradığı nitelikte insanlar yetiştirmiş oluruz. Bu projeler sayesinde iş gücü piyasasına daha yetkin ve yetişkin personel yetiştirmiş olacağız." dedi.

- "İşsiz gençler istihdama yönlendirilecek"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da projenin hibe tutarının 2 milyon 183 bin 100 lira olduğunu anımsattı.

Karabük'ün proje kenti olması noktasında istikrarlı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Akbaş, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ar-Ge birimimiz tarafından yazılmış ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından kabul görmüş hem bütçesi ile hem de işlevselliği bakımından önemli projedir. 2 projede yer alan okullarımızın altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek sağlayacağız. Proje kapsamında okullarımızda kurulacak atölyeler vasıtasıyla, öğrenci ve gençlerimize yönelik hobi, farkındalık ve meslek edindirme kursları düzenlenerek işsiz gençlerimizin istihdama yönlendirilmesi, mesleki ve teknik okullarımızın döner sermaye kuruluşları üzerinden üretim yapmaları planlanmaktadır."

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