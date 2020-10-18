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Emekli astsubay 6 yılda öğretmenlikten kazandığı parayı TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışladı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 18.10.2020 12:06 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da Hava Kuvvetleri’nden emekli olduktan sonra Halk Eğitim Merkezi’nde hüsn-i hat ve ebru sanatı dersi vermeye başlayan emekli Astsubay Ömer Faruk Barış, 6 yılda buradan biriktirdiği tüm parayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağışladı.

Afyonkarahisar’da Hava Kuvvetleri’nden emekli olduktan sonra Halk Eğitim Merkezi’nde hüsn-i hat ve ebru sanatı dersi vermeye başlayan emekli Astsubay Ömer Faruk Barış, 6 yılda buradan biriktirdiği tüm parayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağışladı. Barış’a, Vakıf Genel Müdürü emekli Tümgeneral Sadık Piyade tarafından altın plaket takdim edildi.
Hava Kuvvetleri Genel Komutanlığı’ndan emekli olduktan sonra hüsn-i hat ve ebru sanatına gönül veren Ömer Faruk Barış, 6 yıldır Halk Eğitim Merkezi’nde ders veriyor. Barış, ayrıca okullarda, askeri birliklerde, Kur’an kurslarında, hastane ve huzurevlerinde bu sanatı sevdirmek için gönüllü olarak hizmet veriyor. Bugüne kadar binlerce öğrencisine hat ve ebru sanatını öğreten Barış, Halk Eğitim Merkezi’nden kazandığı paraya bugüne kadar hiç dokunmadan biriktirdi. Ülkede pandeminin yaşandığı şu günlerde Barış, biriktirdiği tüm parayı Türk Silahları Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağışladı. Hayırsever Barış’ın şimdiki hedefi ise eserlerini bir sergide satıp Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Bacım Sultan Kızı Öğrenci Yurdu’na kütüphane kurmak.

"Bu işi yapmaktan mutluluk duyuyorum"
Ömer Faruk Barış, 6 yıldır Halk Eğitim Merkezi’nde hüsn-i hat ve ebru sanatçısı olarak görev yaptığını söyledi. Gönüllü olarak bu sanatı sevdirmek için birçok kurumda ücretsiz kurs verdiğini ifade eden Barış, “Okullara, Kur’an kurslarına, askeri birliklere, hastanelere, huzurevlerine gönüllü olarak bu sanatları tanıtıp sevdirmek için gidiyorum. Bugüne kadar binlerce öğrencime bu sanatı sevdirdim. Bunu gönüllü olarak yapıyorum. Bu işi yapmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

"Bağış yapmanın mutluluğunu yaşıyorum"
Bağış yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Barış, bundan sonra da bağışlarının devam edeceğini dile getirdi. Barış konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Halk Eğitim’de görev aldığımdan bugüne kadar almış olduğum maaşı biriktirerek idealim olan bağışı gerçekleştirdim. 30 yıl görev yaptığım Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfın’na aidiyet duygusuyla bağış yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Çorbada tuzumun olması, emekli olsam da gönül bağımın kopmaması çok güzel bir duygu.”

"Şimdi kütüphane açmak istiyorum"
Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Bacım Sultan Kızı Öğrenci Yurdu’na kütüphane açmak istediğini dile getiren Barış, “Bundan sonraki amacım usta öğreticiliğe devam etmek. Yaptığım çalışmaları sergileyerek ve satarak Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu’na kütüphane açmak ve öğrencilerimize katkıda bulunmak istiyorum. Bu konuda Valimiz Gökmen Çiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ile KYK Müdürlerimizden destek bekliyorum” diye konuştu.

"Altın plaket takdim edildi"
TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Sadık Piyade, Afyonkarahisarlı emekli Astsubay Ömer Faruk Barış’a vakfa vermiş olduğu desteklerden dolayı altın plaket takdim etti. Barış ise ebru ve hüsn-i hat sanatıyla hazırlamış olduğu çalışmayı Piyade’ye takdim etti. Öte yandan, Barış’ın yaptığı bağış miktarı açıklanmadı.

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