YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Emekli eczacı kaldığı apartta ölü olarak bulundu

Emekli eczacı kaldığı apartta ölü olarak bulundu

30.01.2021 19:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da kendisinden 2 gündür haber alınmayan emekli eczacı kaldığı apartta ölü olarak bulundu.Olay, saat 16.30 sıralarında İskender Mahallesi 2015 Sokak’ta bulunan bir apartta meydana geldi.

Isparta’da kendisinden 2 gündür haber alınmayan emekli eczacı kaldığı apartta ölü olarak bulundu.
Olay, saat 16.30 sıralarında İskender Mahallesi 2015 Sokak’ta bulunan bir apartta meydana geldi. Kamil Ruhan Şani’den (77), 2 gündür haber alamayan yakını durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Kamil Ruhan Şani’nin kaldığı aparta emniyet ekibi sevk edildi. Aparta gelen polis, zile bastı ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine çilingir çağrıldı. Çilingir yardımıyla girilen apartta Kamil Ruhan Şani’nin hareketsiz halde yerde yattığı görüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kamil Ruhan Şani’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Aparttaki incelemenin ardından Şani’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Şani’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Kamil Ruhan Şani’nin emekli eczacı olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
Paralel Yapılanma İlk Kez Bir Üniversitede TartışıldıParalel Yapılanma İlk Kez Bir Üniversitede Tartışıldı

Isparta Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:33
Sabah
07:57
Öğle
13:16
İkindi
16:01
Akşam
18:26
Yatsı
19:44

Isparta Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Bizim Eczaneeczanesi
Merkez
Çağrı Eczanesi
Merkez
Nane Limon Eczanesi
Merkez
Eğirdir Eczanesi
Egirdir
Erol Eczanesi
Gelendost
Erturan Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Isparta’da tespit edilen 997 riskli yapıdan 876’sının yıkımı gerçekleştirildi

Isparta’da tespit edilen 997 riskli yapıdan 876’sının yıkımı gerçekleştirildi

Heyelan nedeniyle evlerini boşaltması istenen köylüler mermer ocağının sahiplerine tepki gösterdi

Heyelan nedeniyle evlerini boşaltması istenen köylüler mermer ocağının sahiplerine tepki gösterdi

Isparta'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 34 kişiye para cezası

Isparta'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 34 kişiye para cezası

Isparta Belediyesi don olayına karşı tuzlama çalışması yaptı

Isparta Belediyesi don olayına karşı tuzlama çalışması yaptı

-Isparta’nın tanıtımı için sattığı her ürünün yanında gül ve lavanta ürünleri hediye ediyor

-Isparta’nın tanıtımı için sattığı her ürünün yanında gül ve lavanta ürünleri hediye ediyor

Isparta’da zabıtadan fahiş fiyat denetimi

Isparta’da zabıtadan fahiş fiyat denetimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.