YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Emekli itfaiyeci karla kaplı Ardahan'da aç kalan güvercinleri besliyor

Emekli itfaiyeci karla kaplı Ardahan'da aç kalan güvercinleri besliyor

07.03.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli itfaiye görevlisi Tuncer Aktürk: - "Kış boyunca yaptığım yemlemeyi ilkbaharda da sürdürüyorum. Bu günler kuşlar için çok daha önemli. Çünkü yumurtalama dönemine girdiler"

Kışın en sert geçtiği iller arasında yer alan Ardahan'da emekli itfaiye görevlisi, güvercinlerin aç kalmaması için yemleme çalışması yapıyor.

Ardahan Belediyesinden emekli itfaiye görevlisi Tuncer Aktürk, kış aylarında hem kar yağışı hem de soğuk hava sebebiyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri yalnız bırakmıyor.

Kış ayları boyunca satın aldığı yemlerle güvercinleri besleyen Aktürk, ilkbahar gelmesine rağmen hala karla kaplı olan kentte çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede buğday, arpa gibi tahıl ürünleri temin eden Aktürk, bunları güvercinlerin yoğun olduğu alanlara götürüyor.

Milli Egemenlik Parkı'na da yem bırakan Tuncer Aktürk, AA muhabirine, güvercinler ve diğer kuşların arazilerin karla kaplı olması ve soğuk hava sebebiyle yiyecek bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

Her sabah güvercinlere yem bıraktığını ifade eden Aktürk, "Kış boyunca yaptığım yemlemeyi ilkbaharda da sürdürüyorum. Bu günler kuşlar için çok daha önemli. Çünkü yumurtalama dönemine girdiler. Dolayısıyla en azından karlar eriyene kadar onlara daha çok sahip çıkmamız lazım." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafkas arısının ayrıntılı gen haritası "ana vatanında" çıkarılıyorKafkas arısının ayrıntılı gen haritası "ana vatanında" çıkarılıyor
Halfeti'de 4. Koku Festivali gerçekleştirildiHalfeti'de 4. Koku Festivali gerçekleştirildi
Aydın'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildiAydın'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Ardahan

Ardahan Namaz Vakitleri 7 Mart Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:28
Öğle
12:25
İkindi
15:37
Akşam
18:13
Yatsı
19:32
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Hamile kaldı! Ailesine cevaba şoke etti: Sevgilim hapşırınca...

Hamile kaldı! Ailesine cevaba şoke etti: Sevgilim hapşırınca...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.