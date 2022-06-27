Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, ek koşulsuz nakit promosyon

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarına göre 3 bin 500 liraya varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını taşıyanlar ayrıca, 5 emekli arkadaşını daha ING'li yaptığı taktirde, ek olarak 1.250 TL'ye varan promosyon kazanıyor. Böylelikle emekliler toplamda 4 bin 750 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor. Ayrıca emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, Turuncu Ekstra programının avantajlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanabiliyor.

​​​​​​​ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 3 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları, 1.500 TL'ye kadar ise 2 bin 350 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arası ise 2 bin 900 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 3 bin 500 TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri de ING’nin promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. ING Türkiye'nin kampanyasından 17 Haziran 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor.

Emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, Turuncu Ekstra programının tüm ekstra avantajlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanabiliyor. Turuncu Ekstra programı kapsamda ING'li emekliler, Turuncu ve e-Turuncu TL Hesaplarına ek faiz kazanabiliyor, para transferi işlemlerini ING Mobil ve Internet Şubesi’nde ücretsiz gerçekleştirebiliyor ve tüm ATM’lerden ücretsiz para çekip yatırabiliyor. Emekliler ayrıca, ihtiyaç kredisi kullandıklarında kredi ödemelerine nakit iade ayrıcalığıyla avantajlı kredi faiz oranından faydalanabiliyor, Destek Hesap limitleri dahilinde ayda 3 işlemlerini faizsiz taksitlendirebiliyor veya erteleyebiliyor.

