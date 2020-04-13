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Emekli maaşını ve bayram ikramiyesini kampanyaya yatırdı

EDİRNE HABERLERİ  | 13.04.2020 11:46 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ahmet Soydemir, emekli maaşını, banka promosyonunu ve bayram ikramiyesinin tamamını Milli Dayanışma ve Yardımlaşma hesabına yatırdı.Keşan’da Büyük Cami Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Soydemir, emekli maaşını, banka promosyonunu ve bayram ikramiyesini bankadan çekmek için Vefa Sosyal Destek Grubu’nda aktif olarak görev yapan müezzin Hasan Özkan’ı telefonla arayarak yardım istedi.Müezzin Hasan Özkan da, Ahmet Soydemir’in bankadaki parasını çekerek teslim etti.

Emekli maaşını ve bayram ikramiyesini kampanyaya yatırdı

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ahmet Soydemir, emekli maaşını, banka promosyonunu ve bayram ikramiyesinin tamamını Milli Dayanışma ve Yardımlaşma hesabına yatırdı.
Keşan’da Büyük Cami Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Soydemir, emekli maaşını, banka promosyonunu ve bayram ikramiyesini bankadan çekmek için Vefa Sosyal Destek Grubu’nda aktif olarak görev yapan müezzin Hasan Özkan’ı telefonla arayarak yardım istedi.
Müezzin Hasan Özkan da, Ahmet Soydemir’in bankadaki parasını çekerek teslim etti. Ahmet Soydemir, teslim aldığı emekli maaşını, banka promosyonunu ve bayram ikramiyesinin tamamını “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma ve Yardımlaşma hesabına yatırdı.
Bağışta bulunan Soydemir, şunları söyledi:
“Zor günlerden geçtiğimiz şu zamanda hep birlikte devletimizin yanında olmalıyız. Devletimiz bizlere hizmet için elinden geleni yapıyor. Devletimiz var olsun, biz her zaman devletimizin yanındayız.”

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