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Emekli maaşıyla kampanyaya destek oldu

SAMSUN HABERLERİ  | 06.05.2020 19:36 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde Muhterem Ergün isimli vatandaş Milli Dayanışma Kampanyası’na emekli maaşıyla destek verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyadan haberdar olunca destek olmaya karar veren Gökçeboğaz Kozoğlu Mahallesi’nden Muhterem Ergün, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Vefa Sosyal Destek Birimini arayarak yardım talep etti.Alaçam Vefa Sosyal Destek Biriminden gelen görevlilere maaşından ayırdığı 400 lirayı verdi.

Emekli maaşıyla kampanyaya destek oldu

Samsun’un Alaçam ilçesinde Muhterem Ergün isimli vatandaş Milli Dayanışma Kampanyası’na emekli maaşıyla destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyadan haberdar olunca destek olmaya karar veren Gökçeboğaz Kozoğlu Mahallesi’nden Muhterem Ergün, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Vefa Sosyal Destek Birimini arayarak yardım talep etti.
Alaçam Vefa Sosyal Destek Biriminden gelen görevlilere maaşından ayırdığı 400 lirayı verdi. Görevliler teslim aldıkları parayı bankada bağış hesabına yatırdı. Ergün, "Hastalık ortalığı kötü etti. Yardıma ihtiyacı olan çok sayıda insanlar var. Ben de emekliyim ama karınca kararınca destek olmak istedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına katılmak istedim" dedi.

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