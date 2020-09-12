YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Emekli matematik öğretmeni evinde ölü olarak bulundu

Emekli matematik öğretmeni evinde ölü olarak bulundu

MUĞLA HABERLERİ  | 12.09.2020 21:19 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe İlçesinde yalnız yaşayan emekli matematik öğretmeni Fettah Kazıl evinde ölü olarak bulundu.Olay, Menteşe İlçesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4’üncü katta meydana geldi.

Emekli matematik öğretmeni evinde ölü olarak bulundu

Muğla’nın Menteşe İlçesinde yalnız yaşayan emekli matematik öğretmeni Fettah Kazıl evinde ölü olarak bulundu.
Olay, Menteşe İlçesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4’üncü katta meydana geldi. Bazı rahatsızlıkları olduğu öğrenilen ve yalnız yaşayan 58 yaşındaki Fettah Kazıl’ı bakıcısı evinde ölü olarak buldu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Kazıl’ın hayatını kaybettiğini tespit etmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderilen Kazıl’ın 15 gün önce yolda düşerek ayağını kırdığı, evde bakım gördüğü öğrenildi.

Emekli matematik öğretmeni evinde ölü olarak bulundu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldıGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor, Sapunaru ile yeniden anlaştı
Kayserispor, Sapunaru ile yeniden anlaştı
Kayserispor’dan geçmiş olsun mesajı
Kayserispor’dan geçmiş olsun mesajı
Samsun'da balık fiyatları
Samsun'da balık fiyatları
Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
Kırşehir’de satışa hazır kaçak tütün ele geçirildi
Kırşehir’de satışa hazır kaçak tütün ele geçirildi

Muğla Namaz Vakitleri 12 Eylül Cumartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:39
Öğle
13:08
İkindi
16:40
Akşam
19:27
Yatsı
20:43

Muğla Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Cumartesi

Deniz Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Artemis Eczanesi
Bodrum
Turunç Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Uyuşturucu taciri tutuklandı
Uyuşturucu taciri tutuklandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Lezbiyen çift Fethiye'de evlendi
Lezbiyen çift Fethiye'de evlendi
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.