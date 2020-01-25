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Emekli öğretmen Altınışık, 3’üncü kişisel resim sergisini MTSO’da açtı

MERSİN HABERLERİ  | 25.01.2020 10:48 | Son Güncelleme

Emekli Matematik Öğretmeni Ganimet Altınışık, 3’üncü kişisel sergisini Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde açtı.

Emekli Matematik Öğretmeni Ganimet Altınışık, 3’üncü kişisel sergisini Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde açtı. Resimle hayat enerjisini yeniden bulduğunu dile getiren Altınışık, sergilerin kendisini oyaladığını ve dinç tuttuğunu söyledi.
MTSO Sanat Galerisi, emekli öğretmen Ganimet Altınışık’ın resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Retrospektif resim sergisi açan sanatçı, yağlı boya tekniğiyle hazırladığı 30 eserini sanatseverlerin beğenisine sundu. ‘Dünden Bugüne’ isimli serginin açılışına, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burkgazi, galeride sergi açan sanatçılar ile çok sayıda davetli katıldı.

“Kendimi meşgul etmek üzere resim yapıyorum”
Açılışta bir konuşma yapan Altınışık, emekli olduktan sonra arkadaşının tavsiyesi üzerine resim yapmaya başladığını ve aktif olarak devam ettiğini söyledi. Bu sergisinin 3’üncü kişisel sergisi olduğunu belirten Altınışık, “Dünden bugüne isimli sergim pek çok yılı kapsıyor, yani retrospektif. Kendimi meşgul etmek üzere resim yapıyorum. Genellikle çektiğim fotoğrafları resmediyorum. Bazen de doğaçlama çalışmalarım oluyor” dedi.
Resimle ilk buluşmasının arkadaşı Nilüfer Kayışoğlu sayesinde olduğunu anlatan Altınışık, şunları söyledi:
“Mimar arkadaşım Nilüfer ile bir gün gezmeye gittik. Orada, oğlum Mustafa, su içen bir at resmi yapmıştı. ‘Bu yaşta böyle bir resim yapamaz, yeteneğini birinden almış olmalı’ dedi. Bize bir yağlı boya paketiyle bir tuval hediye etti. İkinci çocuğum yeni doğmuştu. Evdeyken bir resim yapmıştım. Arkadaşım görünce; ‘Sen bir kursa gitmeden bunu yapabildiğine göre daha iyilerini yapabilirsin’ diye beni yüreklendirdi ve 1996 yılında emekli olmamla birlikte aktif resme başladım. Resim hikayem de böylece başlamış oldu.”
Mersin’in ardından Şubat ayında da İstanbul’da bir karma sergiye katılarak çalışmalarıma devam edeceğini ifade eden Altınışık, genellikle çalışmalarını halk eğitim atölyesinde yaptığını kaydetti. Resimle hayat enerjisini yeniden bulduğunu dile getiren Altınışık, sergilerin kendisini oyaladığını ve dinç tuttuğunu söyledi.
Sergi, 4 Şubat’a kadar gezilebilecek.

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