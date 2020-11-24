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Emekli öğretmen Başkanına personelinden kutlama

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.11.2020 13:31 | Son Güncelleme

Denizli’nin Bekilli ilçesinde öğretmenlikten emekli olduktan sonra Belediye Başkanı olan Mustafa Çoban’a belediye personelleri, 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel çiçek vererek kutladılar.Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Çoban, 29 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olduğunu belirtti.

Emekli öğretmen Başkanına personelinden kutlama

Denizli’nin Bekilli ilçesinde öğretmenlikten emekli olduktan sonra Belediye Başkanı olan Mustafa Çoban’a belediye personelleri, 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel çiçek vererek kutladılar.
Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Çoban, 29 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olduğunu belirtti. Başkan Çoban, bugün görev için belediyeye geldiğinde personeller tarafından çiçekle karşılandı. 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayan belediye personellerine teşekkür ederken, hatıra fotoğrafı çekildi.
Başkan Çoban, sosyal medya hesabından ise, “Değerli Bekilli belediye personelim, bu onurlu Öğretmenlik mesleğini yapmış olmanın kıvancıyla nazik davranışınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmen Başkanına personelinden kutlama

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