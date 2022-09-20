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Emekli öğretmen bisikletiyle günlük 40 kilometre yol katediyor

20.09.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bisiklet tutkusundan 62 yıldır vazgeçmeyen Kırklarelili 75 yaşındaki Nihat Özge, ilerleyen yaşına rağmen günlük hayatında ulaşımını bisikletle sağlıyor - Özge: - "Yaşıma rağmen günde 100 kilometre bile benim için pek fazla bir şey ifade etmiyor. Çok kişi için büyük rakam gibi gözükse de bisiklete binmenin yaşı yok"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklarelili emekli öğretmen 75 yaşındaki Nihat Özge, çocukluk yıllarında başlayan bisiklet tutkusundan 62 yıldır vazgeçmiyor.

Babasının 1960 yılında hediye aldığı bisikleti düşe kalka sürmeyi öğrenen Nihat Özge, bir daha da iki teker tutkusundan kopamadı.

Meslek hayatında görev yaptığı okullara da bisikletiyle giden Özge, tutkusunu yaşam biçimine dönüştürdü.

Özge, ilerleyen yaşına rağmen günlük hayatında ulaşımını sağladığı bisikletle geziyor, günde ortalama 40 kilometre yol katediyor.

Yurt sınırlarını da aşan tutkusuyla Avrupa'nın birçok ülkesinde pedal çeviren Özge, AA muhabirine, babasının aldığı bisiklete ilk binişinde geçirdiği bir kaza nedeniyle bisiklet sevdasının bir tutkuya dönüştüğünü söyledi.

Bisikleti günlük yaşamının bir parçası olarak kullandığını ifade eden Özge, bisiklete olan sevgisinin her geçen gün arttığını kaydetti.

Bisiklet tutkusunun yaşamını renklendirdiğini vurgulayan Özge, "Otomobil ehliyetim de var fakat gariptir 40 yıldır ehliyetim olmasına rağmen hala bir araba sahibi olamadım. Olamadım kelimesi yanlış esasında, olmadım çünkü arabayı alırsam kesinlikle bisiklet yaşamıma ket vuracağını düşündüm. Yani o derece bir bisiklet tutkunu biriyim." diye konuştu.

- Birçok Avrupa ülkesini bisikletle gezdi

Emekli olduktan sonra bisikletiyle yurt dışı gezilerine katıldığını anlatan Özge, 2014 yılında Ren Nehri'nin doğduğu yerden Budapeşte'deki Estergon Kalesi'ne 1860 kilometrelik uzun bir bisiklet yolculuğu yaptığını kaydetti.

Çekya'nın başkenti Prag'dan 2015 yılında Paris'e gittiklerini belirten Özge, şöyle devam etti:

"Avrupa'da İspanya, Portekiz ve İngiltere hariç hemen hemen bütün Avrupa ülkelerini bisikletle dolaşma, görme ve seyahat etme şansı elde ettik. Pandemi nedeniyle kent içerisinde 50 ve 60 kilometrelik turlar düzenlemekteyiz. 2011 yılında yaptığımız bir İzmir yolculuğunda 4 günde vardık oraya, yani yaklaşık 500 kilometreyi 4 günde aldık. Yolda geçirdiğimiz birkaç kaza ile Türkiye'de bisiklet sürmenin, bisiklet sporu yapmanın gerçekten çok zor olduğunu fark ettim ama buna rağmen mücadelemizi sürdürüyoruz. İnsanlara bisiklet kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Birçok bisiklet etkinliğine imza attık."

Bisiklete binmenin sağlık açısından çok faydalı olduğunu vurgulayan Özge, "75 yaşıma rağmen günde 100 kilometre benim için pek fazla bir şey ifade etmiyor. Çok kişi için büyük rakam gibi gözükse de yani bisiklete binmenin yaşı yok. Bisiklet günlük yaşamımızın bilhassa benim yaşamımın çok önemli bir parçası." ifadesini kullandı.

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