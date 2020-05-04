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Emekli öğretmen "evde kaldığı" zamanı atık malzemelerden eşyalar yaparak değerlendiriyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.05.2020 15:05 | Son Güncelleme

Emekli öğretmen "evde kaldığı" zamanı atık malzemelerden eşyalar yaparak değerlendiriyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki "evde kal" çağrılarına uyan 61 yaşındaki emekli öğretmen, bu süreci atık malzemelerden çeşitli eşyalar yaparak değerlendiriyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında evde kalan emekli öğretmen Umut Mail Yılmaz, çöpe atılan malzemeleri atölyesinde oyuncak, cep telefonu aparatı, topaç, abajur gibi eşyalara dönüştürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iki katlı evinin bahçesinde kurduğu atölyede salgınla mücadele kapsamındaki süreci üretim ile değerlendiren Yılmaz, yaptığı eşyaları da yakınlarına hediye ediyor.

Yılmaz, gazetecilere koronavirüsten korunmak için sokağa çıkmadığını ve atölyesinde zaman geçirdiğini anlattı.

Atık malzemelerden çeşitli eşyalar ürettiğini kaydeden Yılmaz, "Bu işlerle daha önce de ilgileniyordum. Koronavirüs tedbirleriyle sokağa çıkma kısıtlaması gelince yaşım 65 olmamasına rağmen halk sağlığına, insan sağlığına önem verdiğimiz için kendi sağlığımızı da düşünerek dışarı çıkmıyoruz. Atölyemde elimden gelen becerilerle bazı materyaller üretiyorum." dedi.

Yılmaz, evde kalanlara bol bol kitap okumalarını ve egzersiz yapmalarını önererek, herkesi salgınla mücadele tedbirlerine uymaya davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
"evde kal" İslahiye koronavirüs tedbirleri

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