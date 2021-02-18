Emekli olan 36 yıllık zabıta memurunu mesai arkadaşları uğurladı

Kozan Belediyesinde 36 yıllık zabıta memuru olan Hakkı Dağlı, emekli olduktan sonra mesai arkadaşları tarafından düzenlenen törene uğurlandı.

Esnaf ve belediye çalışanları tarafından sevilen zabıta memurlarından Hakkı Dağlı, 36 yıllık meslek hayatından sonra emekliye ayrıldı. Emekliliğinin son gününde Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı ile Zabıta Müdürü Osman Taş ve zabıta personelleri ile bir araya gelen Hakkı Dağlı mesai arkadaşlarından helallik aldı.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, zabıta memuru Hakkı Dağlı’nın bugüne kadar görevine hep sadık kalarak yaptığı işi büyük bir titizlikle yerine getirdiğini ve bu süreçte de kimseyi kırmamaya özen gösterdiğini belirterek, verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Emekli olan zabıta memuru Hakkı Dağlı’da, “1985 yılında Kozan Belediyesinde zabıta olarak işe başlayıp zabıta olarak görevimi tamamlıyorum” dedi.



