Emekli olan 4 kardeş babalarının vasiyeti üzerine arıcılığa başladı

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Develi ilçesinde, emekli 4 kardeş, ata topraklarında babalarının vasiyetini yerine getirmek için arıcılık yapıyor.

Farklı sektörlerden emekli olan Kadir (68), Levent (65), Soner (63) ve Hatice Avcı (58) kardeşler, yıllar sonra babaları sayesinde arıcılığa başladı.

Emekli olduktan sonra peyderpey Develi'ye dönerek arıcılığa başlayan ve 4 yıldır da birlikte arıcılık yapan emekli kardeşler, hem babalarının vasiyetini yerine getirmenin hem de üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kardeşlerden Kadir Avcı, AA muhabirine, uzun yıllar İstanbul'da bilgisayar mühendisi olarak çalıştığını ancak arıcılığı hep içinde yaşattığını söyledi.

Kardeşleriyle bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Avcı, "2004 yılında memlekete döndüm. Aileyi bir araya getirerek kardeşlerimle arıcı olduk. Herkesin koloni arısı oldu. İstanbul'daki işimden kariyerimin zirvesindeyken emekli oldum. Sakin bir hayat istedim." dedi.

Bölgeye uyumlu, bal randımanı yüksek ve sakin arılar yetiştirmeye çalıştıklarını dile getiren Avcı, 30 yıl aradan sonra tekrar memleketine dönerek çocukluk tutkusu arıcılığa başladığını belirtti.

- "Babamın 'bu işi bırakmayın' diye vasiyeti vardı"

Kardeşlerine öncü olduğunu ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Babamın 'bu işi bırakmayın' diye vasiyeti vardı. Babamın vasiyeti üzerine bu işlere girdik. Babam herkesin kulağına 'arıcılık' diye fısıldamış. Kardeşlerimle beraber olmaktan dolayı inanılmaz mutluluk içerisindeyim. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde kardeşler bir arada. Aile birleşmiş gibi. İstanbul'da böyle bir aile birlikteliğini sağlamamız mümkün değil. Dolayısıyla burada huzur ve mutluluk bulduk. Tabii bu çalışmalar sonunda bir gelir de almanız lazım. Bütçemiz ve kısıtlı imkanlarımızla bunu yaptık. 500 kovana yakın arı var."

- "Böyle mutluluk olmaz, tarifi yok"

Esnaf emeklisi Levent Avcı da arıcılığın bereketli bir iş olduğunu ifade etti.

Kaliteli arı ve doğa olduktan sonra kaliteli bal ortaya çıktığını belirten Avcı, "Emek çok, iş yoğun. 65 yaşında bir insan olarak günüm dolu dolu geçiyor. Herkese böyle bir iş temenni ederim. Bu dağlar, taşlar çiçek dolu, almasını bilene bal dolu." diye konuştu.

Esnaf emeklisi Soner Avcı ise babasının vasiyetini yerine getirmenin tarifsiz bir duygu olduğunu anlatarak, "Hep beraber bu işi götürebildiğimiz yere kadar götüreceğiz. Böyle mutluluk olmaz, tarifi yok. Sohbetimiz bile arı üstüne." ifadelerini kullandı.

- "Kardeşlerle olmak mutluluk verici"

Hatice Avcı da 29 yıl özel bir bankada yönetici olarak çalışıp emekli olduktan sonra arıcılığa başladığını söyledi.

Avcı, yıllarca yoğun tempoyla çalıştığı için bu işin kendisine iyi geleceğini düşündüğünü dile getirerek, işe 4 arıyla başladığını şimdi 25 arısının olduğunu belirtti.

Her gün kovanı açıp o güzel kokuyu teneffüs etmenin kendisine iyi geldiğini anlatan Avcı, "4 yıldır bu işle meşgulüm. İşletme mezunuyum, İstanbul'da aşırı yoğundum. Burada tatil havasında gibi hissediyorum. Benim için bu büyük bir mutluluk. Keşke daha gençken başlasaymışım. 29 yıl sonra ağabeylerimle aynı ortamda aynı işi yapmak mutluluk verici. Bir şeyde takıldığımda destek oluyorlar. Kardeşlerle olmak mutluluk verici." şeklinde konuştu.

