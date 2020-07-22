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Emekli olan itfaiye personeline sulu uğurlama

AYDIN HABERLERİ  | 22.07.2020 11:04 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nden emekli olan arkadaşlarını suyla ıslatarak uğurladılar.Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, emekliye ayrılan çalışma arkadaşlarına sürpriz hazırlayarak son müdahaleyi onlara yaptı ve ıslatarak emeklilik hayatlarına uğurladı.Görev sırasında alevlerle mücadele eden ve tüm canlıların yaşam hakkını korumak için risk almaktan çekinmeyen itfaiye görevlilerinin su ile ilişkisi herkesten farklı oluyor.Aydın Büyükşehir Belediyesi de suyun itfaiyeciler için bu önemini bildiğinden emekliliğe ayrılan çalışma arkadaşlarına bir sürpriz yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nden emekli olan arkadaşlarını suyla ıslatarak uğurladılar.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, emekliye ayrılan çalışma arkadaşlarına sürpriz hazırlayarak son müdahaleyi onlara yaptı ve ıslatarak emeklilik hayatlarına uğurladı.
Görev sırasında alevlerle mücadele eden ve tüm canlıların yaşam hakkını korumak için risk almaktan çekinmeyen itfaiye görevlilerinin su ile ilişkisi herkesten farklı oluyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi de suyun itfaiyeciler için bu önemini bildiğinden emekliliğe ayrılan çalışma arkadaşlarına bir sürpriz yaptı. Emekliliğe ayrılan itfaiyecileri, İtfaiye Daire Başkanlığı’na davet eden Büyükşehir Belediyesi, plaket töreni düzenledi. Plaket töreninin ardından ise sıra sürprize geldi. Hatıra fotoğrafı için poz veren emekli itfaiyecilere çalışma arkadaşları son müdahaleyi yaptı ve ıslatarak uğurladı.
Sürprizle birlikte duygulandıklarını belirten emekli itfaiyeciler son defa ıslanmanın çok güzel olduğunu ve sürprizin kendilerini şaşırttığını belirttiler.
“İtfaiyenin suyu son defa bulaşsın istedik”
Emekli itfaiyecilere renkli bir veda töreni hazırlayan İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Serdar Adanır, “İtfaiyenin suyu onlara son defa bulaşsın istedik. Bizlerle her türlü arama, kurtarma ve hizmetlerde beraber oldular. Dostluğumuz bir nişanesi olarak plaket vererek ödüllendirmek istedik. Hepsine emeklilik hayatınızda sağlık ve sıhhat diliyorum” dedi.

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