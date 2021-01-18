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Emekli olan personeller plaketle uğurlandı

18.01.2021 12:23 | Son Güncelleme:
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Emekli olan personeller plaketle uğurlandı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, emekli olan personeller için düzenlenen plaket töreninde, Muratpaşa’da, sürekli kendini geliştiren, kamunun ve toplumun yararını hep önceleyen bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.Muratpaşa Belediyesi’nde yeni yılın ilk günleriyle birlikte emekliye ayrılan çalışanlar için plaket töreni düzenlendi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, emekli olan personeller için düzenlenen plaket töreninde, Muratpaşa’da, sürekli kendini geliştiren, kamunun ve toplumun yararını hep önceleyen bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.
Muratpaşa Belediyesi’nde yeni yılın ilk günleriyle birlikte emekliye ayrılan çalışanlar için plaket töreni düzenlendi. Belediye kültür salonunda düzenlenen törene Başkan Uysal da katıldı.Konuşmasına, emekliye ayrılanlara teşekkür ederek başlayan Başkan Uysal, “Uzun memuriyet hayatınızda belediyemize, şehrimize, toplumumuza ve kamuya önemli katkılar sağladınız. Biz de belli süreler içinde birlikte çalışmalı onuruna ve şerefine nail olduk” dedi.
Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nde sürekli kendi geliştiren, belediyenin kurumsal yapısını güçlendirirken sunduğu hizmet ve hayata geçirdiği projelerde kamunun ve toplumun yararını gözeten bir anlayışın egemen olduğunu belirtti. Bu anlayışla Muratpaşa’ya ve Antalya’ya hizmet etmeye devam edeceklerini aktaran Ümit Uysal, konuşmasının sonunda bu sürecin bir parçası oldukları için belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Emekli olan personeller plaketle uğurlandı

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