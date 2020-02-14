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Emekli oldu, hayalindeki el aletini yapmak için 100 bin lira harcadı

TOKAT HABERLERİ  | 14.02.2020 13:47 | Son Güncelleme

Tokat’ta emekli olduktan sonra hayalindeki el aletini yapmak için çalışmalara başlayan Namık Atlı, yaklaşık 100 bin lira harcayarak çok amaçlı el aletleri yaptı.Tokat’ta evli ve 2 çocuk babası Namık Atlı (55) asansörcü olarak faaliyet gösterdiği iş yerinden yaklaşık 2 yıl önce emekli oldu.

Tokat’ta emekli olduktan sonra hayalindeki el aletini yapmak için çalışmalara başlayan Namık Atlı, yaklaşık 100 bin lira harcayarak çok amaçlı el aletleri yaptı.
Tokat’ta evli ve 2 çocuk babası Namık Atlı (55) asansörcü olarak faaliyet gösterdiği iş yerinden yaklaşık 2 yıl önce emekli oldu. Günlerinin değerlendirmek ve hayalindeki icadı yapmak için harekete geçen Atlı, gecesini gündüzüne kattı. Proje ve üretim çalışmalarının ardından çok amaçlı el aletlerini üretti. Atlı, daha sonra patent ve tasarım tescil belgesini aldı. 15 parçadan oluşan çok amaçlı el aletlerinin gündelik yaşamın yanı sıra doğal afetlerde kurtarma çalışmaları içinde kullanılması planlanıyor. Takım çantasında taşınabilen, ayarlanabilir sapıyla kısa sürede montajı yapılarak kürek, keser, çekiç, kazma, tırmık testere gibi el aletlerine dönüşen el aletlerinin hayat kurtarması bekleniyor.
Namık Atlı, doğayı ve çevreyi çok sevdiği için emekli olduktan sonra kolay taşınabilir el aleti seti üretmeye karar verdiğini kaydetti. Setin tasarımın yaparak tescil belgesini almak suretiyle yasal statüye kavuşturduğunu belirten Atlı, yaklaşık 2 yıllık emeğinin 100 bin liraya mal olduğunu söyledi. Çok amaçlı el aletlerinin başta doğal afetler olmak üzere birçok alanda kullanılabileceğine dikkat çeken Atlı, “Deprem, çığ veya benzeri doğal afetlerde, tarımın tüm alanında kullanılabilir. Elazığ depreminde bir kardeşimiz bir kişiyi elleri ile kazarak kurtardı. Bu aletler o kişinin elinde olsa bekli birçok kişiyi kurtarabilecekti” dedi.
Atlı, çok amaçlı el aletleri içerisinde tek bir sapa balta, kazma, çekiç, keser, kürek, tırmık, testere gibi ihtiyaç olan aparatı takarak ihtiyaç duyduğu anda kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

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Erbaa
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Turhal
Sinan Eczanesi
Zile
Ceritoğlu Eczanesi
Almus
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