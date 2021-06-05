Emekli olup dünyayı dolaşan gezgin kadın Hakkari'nin doğasına hayran kaldı

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Burada 6 ayda birçok ülkeyi gezen, sonraki yıl ise Uzak Doğu ve Afrika ülkelerini dolaşan Öztürk, satın aldığı karavanla Avrupa'yı gezerek dünya turunu tamamladı.

Öztürk, AA muhabirine, emekli olunca dünyayı gezme hayalini gerçekleştirmek için tek başına yola çıktığında biraz tereddüt ettiğini anlattı.

"Düşündüm, hayal etmekle her şeyin başladığına karar verdim." diyen Öztürk, sırt çantasını alarak dünyayı gezmeye başladığını söyledi.

Öztürk, 74 ülkeye gittiğini dile getirerek şunları aktardı:

"Güney Amerika'yı komple dolaştım. Sonraki sene Uzak Doğu'ya, Filipinler'e gittim. Malezya, Endonezya, Vietnam, Tayland, Kamboçya'yı dolaştım. Ondan sonraki sene karavan aldım. Hayallerimi gerçekleştirme yolunda her sene bir bölge ilerledim. Geçen sene Lübnan, Ürdün, Fas, Tunus ve kuzey Afrika'yı da gezdim. Toplamda 74 ülke gezdim. Avrupa'yı karavanla dolaştım. Avrupa'da yaklaşık 15 bin kilometre yaptım. Bütün ülkeleri kuzeyden güneye karavanla dolaştım."

Ardından Türkiye'yi dolaşmaya başladığını anlatan Öztürk, 2005'ten beri dağcılık yaptığını, bu nedenle birçok yeri gezdiğini ve geç de olsa Hakkari'ye geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin en güzel köşelerinden birinde olduğuna inandığını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti: