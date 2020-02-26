YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Emekli personelden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e pankartlı teşekkür

Emekli personelden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e pankartlı teşekkür

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.02.2020 18:24 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin’in geçtiğimiz hafta, işçi emeklisi personele seçim öncesi verdiği sözü tutarak emekli ikramiyeleri ve kıdem tazminatlarını ödemesinin ardından emekli işçiler de Başkan Ergin’e Cumhuriyet Meydanı’na astıkları bir pankartla teşekkür etti.Geçtiğimiz 5 yıllık süreçte emekliliğe ayrılan işçilerin yaşadığı büyük mağduriyetlere kayıtsız kalmayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin emekli olan isçilere seçim sürecinde “Başkan seçilirsem size söz veriyorum, ikramiyelerinizi ödeyeceğim” sözünü vermişti.Başkan Mesut Ergin göreve seçilir seçilmez, Ayvalık Belediye Meclisine konuyu taşıyarak emekli işçilerin birikmiş kıdem tazminatı ve emekli ikramiyeleri için toplam 3 milyon 266 bin lira ödenek kullanması kararını alınmasına öncülük etti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin’in geçtiğimiz hafta, işçi emeklisi personele seçim öncesi verdiği sözü tutarak emekli ikramiyeleri ve kıdem tazminatlarını ödemesinin ardından emekli işçiler de Başkan Ergin’e Cumhuriyet Meydanı’na astıkları bir pankartla teşekkür etti.
Geçtiğimiz 5 yıllık süreçte emekliliğe ayrılan işçilerin yaşadığı büyük mağduriyetlere kayıtsız kalmayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin emekli olan isçilere seçim sürecinde “Başkan seçilirsem size söz veriyorum, ikramiyelerinizi ödeyeceğim” sözünü vermişti.
Başkan Mesut Ergin göreve seçilir seçilmez, Ayvalık Belediye Meclisine konuyu taşıyarak emekli işçilerin birikmiş kıdem tazminatı ve emekli ikramiyeleri için toplam 3 milyon 266 bin lira ödenek kullanması kararını alınmasına öncülük etti. Bunun üzerine geçtiğimiz hafta emektar işçilerin hesaplarına paraları yatırıldı.
Birçoğunun 7-8 yıldan bu yana alacakları olan ikramiyelerin ödenmesinin ardından emekli personelde Ayvalık’ın değişik yerlerine asılan pankartla Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür ettiler.
Ayvalık halkı adına teşekkür etti
Kendisine yönelik yapılan anlamlı jest karşısında duygusal anladığı yaşadığı gözlenen Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, “Bu jesti yapan emekli kardeşlerime Ayvalık Halkı adına teşekkür ediyorum. Personelimizin emekçimizin, emeğinin karşılığını gün güne ödemeye devam edeceğiz. Bu konuda kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Ancak şunun da bilinmesini isterim. Ayvalık Belediyesi olarak bünyemizde toplam 718 kadrolu çalışan ve şirket çalışanı görev almaktadır. Cumhuriyet Meydanı’nda emekli olan bir emekçi personelimiz tarafından hazırlanan pankarttaki bilgiler o pankartı asan emektarlarımızın şahsi görüşleridir. Pankartta ifade edilen ‘850 personel’ ibaresinde, 5 yıllık süreçte emekli olan personellerimizde ilave edilmiş ya da yaz döneminde istihdam sağladığımız sezonluk beden işçileri ile yine sezonluk İşletme ve İştirakler personelini dikkate alarak toplam oluşturduğumuz değeri ifade ettiği düşüncesindeyim. Sosyal belediyecilik anlayışından taviz vermeden, memur - işçi ayrımı gözetmeden çalışanlarımızın hak ettiği alın terinin karşılığını vermek bizim en büyük önceliğimizdir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için... Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için...
Tarifesiz tur ve gezilere geçit yokTarifesiz tur ve gezilere geçit yok
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İkinci cemre suya düştü

İkinci cemre suya düştü

Büyükşehir ekipleri, yılkı atlarına yem bıraktı

Büyükşehir ekipleri, yılkı atlarına yem bıraktı

Göz tansiyonu problemine dikkat

Göz tansiyonu problemine dikkat

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway’de

Balıkesir Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:40
Öğle
13:27
İkindi
16:31
Akşam
19:03
Yatsı
20:20

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Öntan Eczanesi
Merkez
Sinem Eczanesi
Merkez
Yeni Hisar Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Ethemin Eczanesi
Ayvalik
Dilek Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi

Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Erdek’te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Yeni müdür yardımcısı görevine başladı

Yeni müdür yardımcısı görevine başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.