Emekli personelden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e pankartlı teşekkür

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin’in geçtiğimiz hafta, işçi emeklisi personele seçim öncesi verdiği sözü tutarak emekli ikramiyeleri ve kıdem tazminatlarını ödemesinin ardından emekli işçiler de Başkan Ergin’e Cumhuriyet Meydanı’na astıkları bir pankartla teşekkür etti.

Geçtiğimiz 5 yıllık süreçte emekliliğe ayrılan işçilerin yaşadığı büyük mağduriyetlere kayıtsız kalmayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin emekli olan isçilere seçim sürecinde “Başkan seçilirsem size söz veriyorum, ikramiyelerinizi ödeyeceğim” sözünü vermişti.

Başkan Mesut Ergin göreve seçilir seçilmez, Ayvalık Belediye Meclisine konuyu taşıyarak emekli işçilerin birikmiş kıdem tazminatı ve emekli ikramiyeleri için toplam 3 milyon 266 bin lira ödenek kullanması kararını alınmasına öncülük etti. Bunun üzerine geçtiğimiz hafta emektar işçilerin hesaplarına paraları yatırıldı.

Birçoğunun 7-8 yıldan bu yana alacakları olan ikramiyelerin ödenmesinin ardından emekli personelde Ayvalık’ın değişik yerlerine asılan pankartla Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür ettiler.

Ayvalık halkı adına teşekkür etti

Kendisine yönelik yapılan anlamlı jest karşısında duygusal anladığı yaşadığı gözlenen Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, “Bu jesti yapan emekli kardeşlerime Ayvalık Halkı adına teşekkür ediyorum. Personelimizin emekçimizin, emeğinin karşılığını gün güne ödemeye devam edeceğiz. Bu konuda kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Ancak şunun da bilinmesini isterim. Ayvalık Belediyesi olarak bünyemizde toplam 718 kadrolu çalışan ve şirket çalışanı görev almaktadır. Cumhuriyet Meydanı’nda emekli olan bir emekçi personelimiz tarafından hazırlanan pankarttaki bilgiler o pankartı asan emektarlarımızın şahsi görüşleridir. Pankartta ifade edilen ‘850 personel’ ibaresinde, 5 yıllık süreçte emekli olan personellerimizde ilave edilmiş ya da yaz döneminde istihdam sağladığımız sezonluk beden işçileri ile yine sezonluk İşletme ve İştirakler personelini dikkate alarak toplam oluşturduğumuz değeri ifade ettiği düşüncesindeyim. Sosyal belediyecilik anlayışından taviz vermeden, memur - işçi ayrımı gözetmeden çalışanlarımızın hak ettiği alın terinin karşılığını vermek bizim en büyük önceliğimizdir” dedi.

