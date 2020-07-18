Emekli Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı: "İslam dünyasında Türkiye'den başka liderliğe sahip olacak bir ülke yok"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı, İslam dünyasında Türkiye'den başka liderliğe sahip olacak bir ülke bulunmadığını söyledi.

Uzunpostalcı, AA muhabirine, sözde cihat fetvalarıyla Müslümanları kaosa, teröre ve şiddet sarmalına sürükleyen terör örgütü DEAŞ ve benzeri akımların İslam'la bağdaşlaştırılmaması gerektiğini söyledi.

Şiddet yanlısı grupların, dini duyguları istismar ettiğine işaret eden Uzunpostalcı, "İnsanları ona ikna ediyorlar. Bu iknanın neticesinde de birbirlerine karşı destek veriyorlar. Bir kısmı İslam adına yaptığını zannediyor ama kendisi İslam'dan habersiz. Sanki İslam'ın askeri haline geldiğini zannediyor çünkü onu teşvik eden kimsenin sözlerine kanmış durumdadır. Ona kanması artık önünde herhangi bir engeli tanımamasını sağlıyor. Bu da o kimseyi ister istemez olmayacak noktalara getiriyor." diye konuştu.

Batı dünyasındaki İslam ve Türkiye karşıtlığını da değerlendiren Uzunpostalcı, "Batı dünyası, Türklerin eskiden beri İslam'ın lideri olduğunu bilerek düşmanlık yapıyor. Bu konuda Türkiye'nin liderliğini engellemeye çalışıyorlar. Bunun için de her şeyi yapıyor. İslam dünyasında Türkiye'den başka liderliğe sahip olacak bir devlet yok, başka bir millet yok. Müslümanlar olarak birbirimize sarılmadıkça bu durumun üstesinden gelemeyiz, bu iş olmaz." ifadelerini kullandı.